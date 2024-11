GTA 6 sera-t-il handicapé par le manque de puissance de cette console ? Rockstar répond

GTA 6 ne sera pas handicapé par le manque de puissance de la Xbox Series S. Le PDG de Rockstar, Strauss Zelnick, a assuré que le jeu ne freinait pas ses ambitions à cause de la machine.

GTA 6 est le jeu le plus attendu de la planète. Il débarquera à l’automne 2025 sur les consoles de génération actuelle. L’une d’elle cristallise les inquiétudes des fans : la Xbox Series S. Son manque de puissance pourrait-elle handicaper le blockbuster ? Rockstar répond.

Strauss Zelnick, le PDG du studio écossais, a tenu a rassurer sur ce point lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs. Hors de question de sacrifier les ambitions de GTA 6, ni même de snober la console de Microsoft :

« Ecoutez. Nous soutenons toutes les plateformes sur lesquelles les consommateurs se trouvent, aussi longtemps qu’il le faudra. Et nous allons trouver un moyen de soutenir ces plateformes, qu'importe leur niveau de puissance. Nous sommes vraiment doués pour ça. Je ne suis pas inquiet ».

Rockstar ne veut pas revoir ses ambitions à la baisse à cause de Microsoft

GTA 6 ne sacrifiera donc pas ses ambitions sur l’autel de la Series S. Rockstar sait développer sur des machines peu puissantes, et veut encore une fois le prouver. De quoi rassurer les joueurs. Il est vrai que la Xbox Series S pose des soucis à bon nombre de développeurs. Il faut dire qu'avec avec sa puissance limitée, elle représente parfois un vrai casse-tête. Qui plus est, elle ne peut être évitée. Si un jeu sort sur Series X (beaucoup plus puissante), elle doit tourner sur Series S. C’est la règle.

Certains développeurs sont d’ailleurs obligés de retarder la sortie de leur jeu sur Xbox à cause de la Series S. On se souvient que Baldur’s Gate 3 avait été décalé de plusieurs mois afin de permettre à Larian de s’adapter à son hardware. Le jeu est finalement sorti, amputé de certaines fonctionnalités comme l’écran partagé. GTA 6, quant à lui, ne devrait pas faire trop de sacrifices. Rockstar l’a confirmé, le jeu est toujours prévu pour sortir à l’automne 2025, soit dans un an. L'attente est longue !