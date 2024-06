C’est la saga la plus mythique du jeu vidéo et elle est basée sur ce concept vraiment tout bête

Véritable phénomène de société, le jeu vidéo Grand Theft Auto, plus connu sous le diminutif GTA, donne le tempo de toute une industrie depuis des années. Alors que le sixième épisode est en préparation, nous avons décidé de revenir sur la création de cette série emblématique. Et croyez-nous, l’histoire ne manque pas de rebondissements !

Pour remettre toutes les pièces du puzzle dans l’ordre, prenons la direction de l’Écosse au milieu des années 1990. À l’époque, Dave Jones, fondateur du studio DMA Design et inventeur du formidable Lemmings, est en train de plancher sur un concept prometteur. Il souhaite transposer, sous la forme d’un jeu vidéo, le principe intergénérationnel des « gendarmes et voleurs ». L’idée du trentenaire est simple : mettre le joueur aux commandes d’un véhicule de police pourchassant des criminels. D’autres jeux, à commencer par Chase H.Q, reposent sur ce concept, mais le créateur a une botte secrète… Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de créer la licence la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo.

Le monde merveilleux de la 3D

Si Jones est confiant, c’est parce qu’il travaille depuis des mois sur le prototype d’une ville entièrement en 3D. Bien que limité à une caméra tournoyante et quelques interactions mineures, le programme est suffisamment avancé pour envisager la création d’une œuvre. Intitulée Race’n Chase et orientée multijoueur, celle-ci invite les utilisateurs à incarner, à tour de rôle, les gendarmes et les voleurs. Fort d’une direction artistique originale, le titre a pour ambition d’afficher trois métropoles avec ses quartiers, ses avenues et ses artères commerciales : New York, Miami et Venice (quartier de Los Angeles). Tout en offrant une liberté de déplacement unique, il permet également de contrôler plusieurs types de véhicules (voitures, camions, avions, hélicoptères, bateaux…). Sur le papier, Race’n Chase est très prometteur !

Muni de son prototype et des premiers éléments de gameplay, l’intéressé se présente aux locaux de l’éditeur BMG Interactive, filiale de la maison de disques BMG Entertainment. Les fondateurs de l’entreprise, Sam et Dan Houser, sont agréablement surpris. Ils ont toujours estimé que le jeu vidéo était réservé aux gamins et voilà qu’un trentenaire leur apporte un concept au ton assez adulte. Ils ne donnent pas leur approbation, mais invitent Dave Jones à revenir les voir plus tard.

L'idée de génie !

Motivé comme jamais, Dave Jones retourne chez DMA Design et se met immédiatement au travail avec son équipe. Les jours passent, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le jeu a du potentiel, mais il est extrêmement délicat pour le joueur incarnant la Police de respecter la circulation et les piétons en effectuant les missions. Les développeurs comprennent que l’intérêt du jeu repose en grande partie sur ses graphismes en 3D et son système de caméra capable d’afficher plusieurs niveaux de zoom. Il faut autre chose ! Dubitatifs, les concepteurs se mettent autour de la table et commencent à réfléchir sans trouver la solution. Et puis, soudain, un développeur lance : “J’ai trouvé ! Pourquoi ne pas contrôler uniquement les voleurs !!?”

Cette timide évolution du concept initial va tout changer. En prenant le contrôle des voleurs, les joueurs incarnent des individus qui n’ont aucun scrupule… pour foncer à travers la ville sans se soucier des piétons. Dès lors, toute la machine se met en route. Race’n Chase, dépossédé de son concept originel, devient un jeu solo où tous les coups et véhicules sont permis. Piloter un tank en pleine ville ? Aucun problème ! C’est sur ces nouvelles bases que les concepteurs vont imaginer des tas de missions. Grand Theft Auto, faisant référence au vol de véhicule, est né.

GTA, le jeu qui va défrayer la chronique

Pour les Houser, ce changement de direction est un cadeau du ciel. En parallèle du développement du jeu, les deux frères mettent en place une campagne publicitaire tapageuse. Il est notamment question d’affiches invitant les parents à éloigner leurs enfants d’une telle production. En 1997, soit deux ans après les premiers essais prototypaux, GTA devient un phénomène médiatique. La presse généraliste s’en empare et les hautes sphères bien-pensantes de plusieurs pays tentent à plusieurs reprises de faire annuler le jeu. En vain.

Le titre débarque sur PC le 21 octobre 1997 avant d’être porté sur PlayStation quelques semaines plus tard. Affichant une 3D sommaire, surtout face à un blockbuster comme Final Fantasy VII, il rencontre un succès d’estime, mais ne laisse pas de souvenirs impérissables. La presse spécialisée est tiraillée et bon nombre de magazines font apparaitre Grand Theft Auto, que tout le monde appelle GTA, dans les tréfonds des zappings. Sans s’imaginer un seul instant de ce qui les attend…

La révolution inattendue

Malgré une extension se déroulant à Londres en 1969 et une suite sobrement intitulée GTA 2 (sympathique, mais très proche visuellement de l’original), la licence peine à subsister. C’est finalement l’arrivée d’un certain Leslie Benzies qui va tout changer. Programmeur de profession, celui-ci prend la tête de DMA Design et envisage la création d’un jeu Godzilla, la célèbre créature japonaise. Alors que son équipe effectue des tests de collisions, Benzies a un flash. Des immeubles détruits, des particules dans le vent, du politiquement incorrect à tous les étages… mais bien sûr, c’est du GTA ! Pendant des mois, le staff peaufine les contours du jeu et profite de l’arrivée de la PlayStation 2 pour commencer la production.

Profitant des capacités de la nouvelle console de Sony, DMA Design va peu à peu réaliser un jeu gigantesque (d’abord avec un look cartoon à la Simpson, puis ensuite plus réaliste). Surpassant les obstacles techniques les uns après les autres, le petit studio écossais va finalement donner naissance à un GTA III absolument sensationnel. Démocratisant le concept des jeux en monde ouvert, le titre profite d’un prix attractif de 40 euros et d’un bouche-à-oreille ultra-positif. Sam Houser, concepteur du label Rockstar Games, se souvient : “On a réalisé le potentiel monstre de GTA III à la fin de l’année 2000. À ce stade, nous venions de mettre en place la carte du monde et on pouvait se déplacer à l’intérieur. Une fois que tout ça était prêt, on a jugé qu’il suffisait de réaliser le reste correctement pour que le jeu devienne incroyable.”

S’imprégnant de New York, des membres de l’équipe de DMA Design se rendent sur place pour prendre des centaines de photos et vidéos pendant qu’une autre partie du staff s’occupe des neuf radios musicales et des 18 000 lignes de dialogue.

Tel un film interactif, GTA III cartonne partout dans le monde et fait vendre des millions de PlayStation 2. Le plus drôle dans l’histoire, c’est que Sony, le fabricant des consoles PlayStation, a eu la licence pour une bouchée de pain… David Reeves, ancien PDG de la branche européenne de Sony avoue :

“Nous étions à l’E3 2000 et nous avions une réunion pour définir les axes de communication autour des prochains jeux PlayStation 2. Nous avions signé pour le jeu State of Emergency et Kelly Summer, le patron de Take 2 Interactive qui éditait le jeu, m’a dit « Tiens, j’ai quelque chose d’autre qui pourrait t’intéresser. C’est un petit jeu sympa, de la série Grand Theft Auto, je pense qu’on peut signer un partenariat pour celui-là aussi. » J’ai demandé à des employés qui connaissaient un peu le jeu et qui m’ont dit que c’était pas mal. On n’a même pas signé ça de manière formelle, ça s’est plutôt fait autour de quelques bières en fin de soirée et l’accord, très bon marché, était une véritable aubaine pour nous.”

Avec ses 25 millions d’exemplaires écoulés dans le monde depuis sa sortie, GTA III peut se targuer d’avoir été le tremplin d’une série devenu ultra-populaire. La suite, on la connait…

Vivement GTA VI !