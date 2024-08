GTA 6 sortira bien à la date prévue, mais il faudra faire preuve d’encore plus de patience pour cette catégorie de joueurs

GTA 6 est prévu pour l’année prochaine, sa fenêtre de sortie étant calée à l'automne 2025. Take Two a aujourd'hui confirmé cette date. Si la version console arrivera bien en temps et en heure, les joueurs PC devront ronger leur frein.

GTA 6 est sans aucun doute possible le jeu vidéo le plus attendu de la planète. Annoncé officiellement en décembre 2023, il s’est fixé une date de sortie pour 2025. Une date qui sera bien tenue, selon l’aveu même de son éditeur Take Two.

L’éditeur a publié ses résultats financiers et cela a aussi été l'occasion de parler de son calendrier futur. Dans un tableau sobre, on peut voir que GTA 6 est planifié pour l’automne 2025, sans plus de précisions. On note aussi l’apparition d’autres jeux. Civilization VII et Tales of the Shire (jeu basé sur le Seigneur des Anneaux) arriveront par exemple lors de l’année fiscale 2025, soit avant le 31 mars prochain.

GTA 6 arrivera en 2025, mais uniquement sur consoles

Ce tableau n’évoque que les versions PS5 et Xbox Series de GTA 6. Quid des joueurs PC ? Aucune info. Rien. Nada. Il leur faudra faire preuve de patience, donc. On rappelle que traditionnellement, les jeux Rockstar sortent toujours d’abord sur consoles, avant d’arriver sur ordinateur un ou deux ans plus tard. La seule exception notable a été Red Dead Redemption 1, qui n’est jamais sorti.

A lire aussi – GTA 6 : les 5 choses qu’il ne fallait pas rater dans le premier trailer événement

Take Two n’en dira pas plus. Comme le révèle PC Gamer, le CEO Strauss Zelnick a refusé de donner des détails lors d’une session de questions/réponses aux investisseurs. Quand on lui a demandé où en était le développement du jeu, il a tout simplement déclaré : « Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Dans tous les cas, ce n’est pas le genre d’informations que nous allons donner ».

GTA 6 sortira donc bien à l’automne 2025… en théorie. On rappelle que Rockstar a une longue histoire avec les reports. Red Dead Redeption 2, par exemple, était d’abord prévu pour la fin de l’année 2017 avant d’être repoussé à 2018. En tout cas, il a déjà été confirmé que GTA 6 ne sera pas impacté par la grève des acteurs de jeu vidéo qui luttent actuellement contre l’utilisation abusive de l’IA.

Source : PC Gamer