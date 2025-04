GTA 6 n’est pas sorti, mais les pirates sont déjà dans les starting-blocks

Alors que l'on attend encore la sortie du 6e opus de GTA, des pirates se fixent déjà comme défi de cracker la protection digitale du jeu. Dont EMPRESS, une pirate très connue – qui s'est fait pour spécialité d'anéantir le système DENUVO.

Rockstar Games a-t-il, ou non, intégré une protection DRM sur GTA IV qui doit prochainement sortir ? Le studio n'a jamais eu jusqu'ici recours à ce type de protection anti-piratage. Malgré tout, une rumeur selon laquelle le Rockstar aurait intégré un dispositif anti-piratage sur le prochain GTA inquiète les joueurs. Tout en mettant les pirates en ordre de marche.

On le comprend, les studios choisissent de plus en plus de protéger leurs jeux pour éviter d'écoper de ventes moindres à cause du téléchargement illégal. Toutefois, ces protections sont profondément liées au code, ce qui a un impact, selon certains joueurs, sur les performances lors de son exécution.

Une pirate experte du sujet accepte déjà la mission sur GTA 6

La solution DRM de Denuvo, leader du marché, concentre l'essentiel des critiques. Avec des gamers qui rapportent ne plus pouvoir jouer à d'ancien jeux sur des machines récentes, ou des temps de chargement perçus comme plus longs. Il est, au demeurant, très difficile de corroborer ces affirmations.

Ce qui n'empêche pas des pirates d'en faire leur ennemi numéro 1. Au delà des bénéfices supposés du retrait de la protection, parvenir à casser Denuvo est très complexe. Ce qui en fait un défi particulièrement motivant pour certains acteurs de la scène. On comprend donc pourquoi perspective de voir arriver le système sur GTA 6 électrise déjà certains Black Hats – dont déjà un nom très connu.

EMPRESS, une pirate extrêmement réputée en la matière, met ainsi au défi toute la scène. Elle affirme sans détour que si Rockstar Games faisait le choix des DRM, et que d'autres pirates ne parvenaient pas à casser le système, elle s'en chargerait. Des mots à ne pas prendre à la légère – celle-ci ayant déjà cassé à plusieurs reprises les verrous les plus complexes de Denuvo.

En réponse à la question d'un gamer, elle explique : “je doute que [GTA VI] utilisera une protection. Quelle que soit la solution utilisée dans le jeu, si les autres losers ne l'ont pas déjà craquée, je proposerai un crack moi-même avant de l'ajouter à mon tableau”. Une menace qui a de quoi changer la décision finale du studio sur la question des DRM ?