PS5 : dites adieu à la triche, le logiciel Denuvo arrive sur la console

La PS5 va accueillir le système anti-triche et anti-piratage au sein de son écosystème pour les développeurs qui le souhaitent. Le but est d’éradiquer la triche sur les jeux multijoueurs, véritable fléau sur les jeux populaires. La solution est déjà utilisée sur PC et souvent pointée du doigt pour impacter les performances.

Denuvo est un nom qui parle aux joueurs PC, puisqu’il évoque aussi bien un DRM très difficile à faire sauter (et très gourmand en termes de performances) qu’un logiciel anti-triche sur les jeux multi. Irdeto annonce aujourd’hui que ce logiciel anti-triche allait prochainement faire son entrée sur la PS5. La société a annoncé que son outil allait être mis à la disposition des développeurs travaillant sur la console de Sony, ce qui n’était pas le cas avant. Il empêche d’altérer les données du jeu et ainsi d'avoir un avantage lors des parties en ligne.

Le multijoueur prend une place de plus en plus importante dans le monde du jeu vidéo et les développeurs sont obsédés par une chose : bannir le plus de tricheurs possibles. Car un titre rempli de tricheurs sera abandonné par les utilisateurs lambda, lassés de se faire martyriser injustement. Denuvo explique sa démarche dans un communiqué :

“Denuvo va continuer sa mission d’apporter du fair-play et du fun au jeu vidéo en offrant sa solution anti-cheat à tous les développeurs qui veulent protéger leur jeu et leurs joueurs des pirates et des tricheurs sur PS5. Selon nos études, 77% des joueurs ont déjà abandonné un titre à cause de la triche trop répandue, ce qui en fait un enjeu majeur en termes d’économie.”

Denuvo n'impactera pas les performances de la PS5

Dans son communiqué d’annonce, Irdeto veut aussi rassurer sur les performances de son outil. On sait que Denuvo a souvent été pointé du doigt sur PC comme étant un gouffre pour les performances. Ce ne sera pas le cas ici, nous promet-on. On nous promet également un outil non intrusif et presque invisible.

Reste maintenant à voir comment le logiciel sera géré dans le futur et si les développeurs de la console vont l’adopter à court terme. Il faudra bien entendu attendre un moment avant de voir apparaître le logo Denuvo sur nos PS5, l’outil devant être pleinement intégré à un jeu dans son développement.