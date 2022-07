Grosse réduction chez ExpressVPN : le VPN est à moitié prix

ExpressVPN, l'un des VPN les plus fiables du marché est à moitié prix et vous offre trois mois d'abonnement gratuit. Si vous recherchez une solution rapide et sécurisée, voici l'une des meilleures offres du moment.

ExpressVPN fait l'objet d'une réduction de 49% sur son abonnement d'un an. Le fournisseur vous offre systématiquement 3 mois supplémentaires gratuits. Au lieu de 13,14 euros par mois, le VPN s'affiche ainsi à 6,77 euros par mois pour 15 mois (12 + 3 mois gratuits). Vous bénéficiez en outre de 30 jours de garantie “satisfait ou remboursé”. Cette période de rétraction vous permet de tester le VPN gratuitement.

S'il existe de nombreux acteurs sur le marché, ils sont peu à offrir une qualité de service irréprochable. ExpressVPN est l'une des références pour ceux qui recherchent un fournisseur de confiance avec un service fiable. Il fait justement partie des meilleurs VPN que nous avons testés sur Phonandroid.

Quels sont les atouts d'ExpressVPN ?

En raison de leur principe de fonctionnement, les VPN occasionnent une dégradation des débits d'Internet. Il est donc important de choisir une solution qui a un impact limité sur votre vitesse de connexion. Et c'est justement dans ce domaine qu'ExpressVPN excelle. Lors de notre test, nous avons constaté que les débits étaient restés proches de ceux du fournisseur d'accès.

Le VPN offre également un solide chiffrement AES-256 et utilise un protocole maison : Lightway. Ce dernier offre une expérience plus rapide, plus sécurisée et plus fiable. Ce protocole est accessibles sur tous les appareils compatibles sachant qu'ExpressVPN est disponible sur Android, Windows, Mac, Linux, iOS ou encore sur les routeurs.

Il est possible d'utiliser le VPN sur jusqu'à 5 appareils en simultané. Vous pouvez donc partager le même abonnement avec les membres de votre famille. Sachez par ailleurs qu'ExpressVPN dispose de plus de 3 000 serveurs dans 94 pays, ce qui offre une bonne diversité de choix pour vous connecter depuis n'importe quel endroit dans le monde.

Pour les amateurs du P2P, le VPN dispose de plusieurs serveurs compatibles avec les téléchargements torrent. Autre atout important : ExpressVPN est un VPN no-log. En d'autres termes, il ne conserve aucun journal d’activité ou de connexion. Enfin, vous bénéficiez d'un support en ligne disponible 24h/24 et 7 jours/7.