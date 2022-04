Grosse promo sur le PC portable Gamer Lenovo Legion 5 avec RTX 3060

Vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de 400€ sur le PC portable Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 chez Cdiscount. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

En ce moment chez Cdiscount, la marque Lenovo est à l'honneur. L'enseigne vous propose en effet des réductions importantes sur plusieurs PC portables de la marque. Parmi toutes les offres, l'une d'entre elles nous a tapé dans l'œil : -400€ de remise sur le PC portable Gamier Legion 5 avec un RTX 3060 et 8Go de RAM.

Vous pouvez donc vous procurer l'ordinateur portable pour seulement 899,99€ au lieu de 1299,99€. Vous avez ainsi l'opportunité de profiter d'un PC Gamer haut de gamme pour moins de 900€ !

Des performances de gaming au top pour moins de 900€

Parmi toutes les qualités du Lenovo Legion 5 proposé dans cette offre, difficile de ne pas citer en premier son processeur AMD Ryzen 5 5600H, considéré comme le meilleur processeur pour PC portable Gamer.

La puce est, de plus, accompagnée de 8Go de RAM, de 512Go de stockage SSD et de 6 cœurs ultra rapides pour une réactivité exceptionnelle et des performances inégalées. Le PC portable Lenovo Legion 5 est ainsi parfaitement adapté pour les jeux vidéo en ligne, mais aussi pour la création de contenus et le streaming.

On note également sa batterie longue durée qui lui permet de tenir jusqu'à 7 heures sans faillir et son design discret. Le Lenovo Legion 5 est silencieux, fin et ne surchauffe pas.

Enfin, comme tout PC gamer qui se respecte, le Lenovo Legion 5 propose un processeur graphique d'exception : un processeur NVIDIA GeForce RTX 3060. Vous profitez ainsi d'un PC rapide avec un rendu graphique immersif et des performances accélérées par l'IA NVIDIA DLSS. Votre expérience de jeu est améliorée grâce à un temps de latence ultra faible et vous pouvez streamer tous vos contenus en direct via l'encodeur NVIDIA.

Si vous achetez ce PC portable dès maintenant chez Cdiscount, vous profitez donc d'un PC Gamer d'exception sans vous ruiner. Vous bénéficiez également de la solution antivirus Norton 360 Deluxe gratuite pendant 1 an.