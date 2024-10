Grosse promo sur le Graveur laser Creality Falcon2 Pro chez GeekBuying pour les Techtober Deals !

Profitez dès maintenant des Techtober Deals chez GeekBuying et offrez vous un graveur laser de qualité à prix cassé ! Le Creality Falcon2 Pro est par exemple disponible avec une remise de -49%. Découvrez toutes les offres dans cet article.

Un graveur laser est un outil polyvalent permettant de personnaliser et créer des objets avec précision, que ce soit pour des projets artistiques, professionnels ou de bricolage. Il permet de graver sur différents matériaux comme le bois, le métal ou l’acrylique. Pendant les Techtober Deals, GeekBuying propose des prix mini sur plusieurs modèles de graveurs laser, offrant une opportunité idéale pour s’équiper à moindre coût :

Creality Falcon2 40W : Un graveur laser puissant et polyvalent

Le Creality Falcon2 40W est un graveur laser qui se distingue par sa puissance et ses nombreuses fonctionnalités innovantes. Avec ses 40W de puissance, il est idéal pour réaliser des projets précis et variés, que ce soit pour graver ou découper des matériaux épais et fins. L'une de ses principales forces réside dans la possibilité d'ajuster la taille du faisceau lumineux pour s'adapter aux différentes épaisseurs des objets, offrant ainsi un résultat net et professionnel.

Grâce à sa vitesse d'engraving impressionnante de 25 000 mm/min, il permet de gagner un temps précieux tout en conservant une haute efficacité. Le Falcon2 est également équipé d’un système d’air assisté pour protéger le laser de la fumée et améliorer la qualité des découpes. Ce système peut être ajusté manuellement ou via le logiciel LightBurn pour des résultats encore plus propres.

Avec une large compatibilité, tant au niveau des systèmes d'exploitation (Windows, macOS) que des logiciels (LaserGRBL, LightBurn), ce graveur est facile à utiliser. Ses multiples systèmes de sécurité intégrés, comme le verrouillage de sécurité et les capteurs de surveillance, garantissent une utilisation sûre.

Avec le Creality Falcon2 40W, vous profitez d'une machine performante et sécurisée pour tous vos projets de gravure.

Creality Falcon2 Pro 22W : Un graveur laser sécurisé et précis

Le Creality Falcon2 Pro 22W est un graveur laser idéal pour ceux qui cherchent à allier sécurité et précision dans leurs projets de gravure. Doté d'une certification FDA Class 1, il assure une protection optimale tout en offrant une grande visibilité grâce à son couvercle transparent. Avec une puissance de 22W, ce graveur est capable de réaliser des travaux variés, qu'il s'agisse de gravure ou de découpe.

Son design innovant comprend un tiroir métallique pour récupérer facilement les débris, permettant de maintenir un espace de travail propre. De plus, la machine est équipée d'un système d'assistance à l'air intégré, qui optimise la qualité des gravures et protège le laser en évacuant efficacement la fumée.

Le Falcon2 Pro se distingue également par sa caméra intégrée, offrant un alignement précis pour des résultats impeccables. Avec une large surface de travail de 400x415mm, il est parfait pour des espaces réduits, comme les studios ou ateliers. Compatible avec divers systèmes (Windows, macOS) et logiciels (LaserGRBL, LightBurn), il offre une flexibilité maximale.

Ce graveur allie sécurité, facilité d’utilisation et performance pour des créations de qualité professionnelle.

Creality Falcon2 Pro 40W : Un graveur laser puissant et sécurisé

Le Creality Falcon2 Pro 40W est un graveur laser qui associe performance, sécurité et facilité d’utilisation. Avec une puissance de 40W, il permet de graver et découper facilement divers matériaux tels que le bois, l’acrylique ou le cuir, offrant une grande polyvalence pour les créateurs. Grâce à sa surface de travail de 400x415mm, vous disposez de l’espace nécessaire pour réaliser des projets de grande envergure.

La sécurité est au cœur de son design avec une certification FDA Class 1, un capot transparent pour surveiller l’avancement des travaux et un bouton d'arrêt d’urgence pour plus de tranquillité d’esprit. Le Falcon2 Pro est également équipé d’un système d’évacuation de la fumée, assurant un environnement de travail propre et sécurisé.

Ce graveur se distingue par sa précision, grâce à une caméra intégrée qui permet un alignement parfait des projets, ainsi que par son système d’assistance à l’air intégré, qui améliore la qualité des gravures tout en protégeant le laser. Le tiroir à débris facilite le nettoyage, rendant l’ensemble du processus plus simple et efficace.

Le Creality Falcon2 Pro 40W est un choix idéal pour les professionnels ou amateurs souhaitant allier puissance, sécurité et performance dans leurs créations.

Creality Falcon2 Pro 60W : Un graveur laser ultra-performant

Le Creality Falcon2 Pro 60W est un graveur laser puissant et polyvalent, conçu pour offrir des résultats professionnels. Avec un véritable faisceau laser de 60W, il est capable de découper aisément des matériaux comme l'acier inoxydable, le bois massif et l'acrylique noir en une seule passe. Grâce à sa caméra intégrée, il permet un positionnement précis pour des gravures et découpes optimales.

Le Falcon2 Pro propose également des réglages de puissance ajustables (60W, 40W, 22W), ce qui le rend adapté à divers projets. La sécurité est assurée par un capot entièrement fermé qui filtre les particules et protège des radiations nocives, éliminant ainsi le besoin de lunettes de protection. De plus, une bande LED intégrée illumine la zone de travail pour une visibilité parfaite.

Avec son tiroir collecteur de débris, l’entretien est simplifié, rendant l’utilisation plus fluide. Ce modèle est un excellent choix pour les créateurs cherchant à allier puissance, précision et sécurité dans leurs travaux.

Des codes promo chez GeekBuying pour des prix mini

Pendant les Techtober Deals, GeekBuying célèbre l'arrivée d'Halloween avec des offres exceptionnelles sur une large gamme de graveurs laser, comme le Creality Falcon2 Pro 40W, mais bien plus encore ! Profitez de remises immédiates et de codes promo exclusifs pour vous équiper à prix réduit :

24HALLO1 pour 5% de remise et jusqu'à 15€ d'économies

pour 5% de remise et jusqu'à 15€ d'économies 24HALLO2 pour 20€ de remise tous les 400€ d’achat

Que vous soyez un créateur ou un professionnel, c’est le moment idéal pour obtenir des produits de qualité à moindre coût.

