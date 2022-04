Grosse chute de prix pour l’Apple Watch SE GPS chez la Fnac

Grosse promo chez la Fnac : l'enseigne vous propose l'Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm avec -9% de réduction ! Retrouvez tous les détails de l'offre et le prix exceptionnel de cette montre connectée Apple ci-dessous.

Profiter de l'offre chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : l'Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm avec boîtier en aluminium or et bracelet sport blanc à seulement 319€ au lieu de 349€. Une réduction de 30€ d'autant plus incroyable que les produits Apple sont rarement en promotion.

Si vous achetez cette montre connectée chez la Fnac, l'enseigne vous offre en prime 4 mois d'abonnement pour la plateforme Apple Music. Vous pouvez ainsi profiter de votre montre en écoutant vos contenus préférés sans vous ruiner.

L'Apple Watch SE GPS : une montre abordable qui a tout pour plaire

À moins de 320€, l'Apple Watch SE GPS est un des rares produits Apple abordable. Elle n'en reste pas moins haut de gamme et propose de nombreuses prestations à ne pas rater !

Elle propose par exemple l'App Cartes qui vous permet de conserver votre ticket de cinéma, vos cartes d'embarquement ou encore vos cartes de fidélité directement sur votre poignet. Elle propose également l'App Bruit, capable de mesurer le niveau sonore qui vous entoure et vous prévient si ce dernier peut nuire à votre audition.

Compatible avec Siri, elle se contrôle notamment à la voix et peut répondre à toutes vos questions, que vous cherchiez à connaître la météo du lendemain, à lancer un contenus musical ou encore à trouver un itinéraire. Avec l'Apple Watch SE GPS, vous êtes sûr de ne plus jamais égarer votre smartphone. En un seul clic sur votre poignet, votre montre connectée fera en effet sonner ce dernier pour que vous le retrouviez facilement.

Autre fonction importante pour toutes les personnes menstruées, l'Apple Watch SE GPS peut vous aider à suivre votre cycle en consignant la date des dernières règles et vos possibles symptômes. Elle peut aussi vous indiquer votre prochaine période de fertilité.

Les passionnés de photo peuvent aussi utiliser l'Apple Watch SE GPS pour prendre des photos à distance avec leur iPhone. La montre connectée se transforme alors en une sorte de viseur à distance et vous permet, avant la prise de la photo, de voir l'image prise en compte par votre iPhone directement depuis votre poignet.

Enfin, pour ceux qui possèdent plusieurs objets connectés, l'Apple Watch SE GPS peut clairement représenter la dernière à l'édifice de votre maison connectée. Elle peut en effet vous permettre de contrôler la température de vos radiateurs, de changer la luminosité de votre salon, d'accéder à vos caméras de sécurité ou encore d'ouvrir la porte de votre garage.

Pour profiter de tous ces avantages et de biens d'autres encore, il vous suffit de vous procurer l'Apple Watch SE GPS + Cellular à prix mini chez la Fnac.