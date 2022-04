Alerte bon plan : la Fnac propose une TV Samsung 43″ à moins de 470€

La Fnac vous propose une offre exceptionnelle pendant quelques jours : une Smart TV Samsung 43″ à moins de 470€ ! Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir sur cette TV dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

On a trouvé une offre à ne rater sous aucun prétexte chez la Fnac : une TV Samsung avec -20% de réduction ! Pour quelques jours seulement, l'enseigne vous propose en effet la TV Samsung 43AU9085 43″ 4K UHD pour seulement 479,99€ au lieu de 599,99€ habituellement.

Une réduction de 120€ à ne pas manquer alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver des TV de qualité et avec un grand écran à un prix abordable.

En prime, la Fnac vous propose, pour tout achat de la TV Samsung :

1 mois d'abonnement offert pour la plateforme BrutX.

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille (au choix).

La livraison et l'installation de votre TV offerte.

Une TV au design épuré et une image 4 fois plus précise

Avec cette offre, la Fnac vous permet de découvrir la qualité Samsung sans dépenser trop d'argent. Avec la TV Samsung 43″ 43AU9085, vous profitez en effet d'une TV signée par le constructeur coréen et qui réunit toutes les qualités d'une Smart TV haut de gamme.

Elle propose notamment l'ultra haute définition 4K et offre ainsi une image 4 fois plus détaillée que les TV Full HD. Les images sont nettes, colorées et offrent des contrastes profonds et équilibrés.

Vous avez peur pour la décoration de votre salon ? Pas de panique. Comme toutes les TV Samsung, cette Smart TV propose un design élégant grâce à ses bords ultra fins et son cadre épuré. Elle n'est épaisse que de 25mm et propose même un rangement pour les câbles dans l'un de ses pieds.

Compatible avec le WiFi, elle vous donne accès à de nombreuses applications, ainsi qu'à 40 chaînes TV gratuites Samsung TV Plus. Vous pourrez aussi profiter de plus de 4000 heures de contenus 4K UHD.

Parmi ses autres fonctionnalités, la TV Samsung propose la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby, plusieurs modes de gaming (mode jeu, faible latence et Game bar) et l'affichage Smartphone.

Pour profiter de toutes ces fonctionnalités et bien d'autres encore pour moins de 480€, il vous suffit de vous rendre dès maintenant chez la Fnac.