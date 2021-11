Grosse baisse de prix (-70%) sur le Google Nest Hub 2 chez la Fnac

Le Google Next Hub de 2e génération fait l'objet d'une réduction de 70% chez la Fnac. L'enceinte connectée de Google qui dispose d'un écran de 7 pouces passe à 29,99 € au lieu de 99,99 €. Vous réalisez une économie non négligeable de 70 €.

Le Black Friday et le Cyber Monday sont terminés, mais les enseignes ne vont pas arrêter de nous surprendre. La Fnac sort le grand jeu au lendemain de cette folle semaine promotionnelle. Si vous recherchez une enceinte connectée dotée de surcroit d'un écran, le Nest Hub de Google est l'une des références du marché. Il s'affiche à 29,99 € au lieu de 99,99 €. Cela correspond à une réduction de 70%.

Google propose deux modèles, le Nest Hub standard (7″) et le Nest Hub Max qui dispose d'un écran plus grand (10″). C'est le premier qui fait l'objet d'une promotion sur le site de la Fnac. Et ce bon plan porte sur le modèle de 2e génération qui introduit des améliorations notables. L'avantage d'un Smart Hub est d'offrir toutes les fonctionnalités d'une enceinte connectée en plus de disposer d'un écran qui le rend davantage utile.

Notamment pour profiter d'un expérience visuelle si importante aussi bien pour les aspects “divertissement” et “utilitaire”. Contrairement aux enceintes connectées uniquement vocales, vous pouvez ainsi accéder à vos séries Netflix, Disney+ ou vos chaînes YouTube préférées directement sur le Nest Hub posé à votre chevet. Et l'écran de 7 pouces est plus confortables que celui des smartphones.

Enfin, le Google Nest Hub 2 propose des fonctionnalités bienvenues comme l'analyse de sommeil lorsqu'il est posé au chevet, près du lit. Cette fonction se base sur les micros et sur les capteurs de luminosité ambiante et température. L'enceinte est ainsi en mesure de suivre vos mouvements la nuit, votre respiration, ainsi que tous les signes qui permettent d'établir un rapport sur votre sommeil.