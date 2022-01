Grosse baisse de prix sur l’iPhone 12 chez Amazon

L'iPhone 12 fait l'objet d'une réduction de 113 € sur Amazon. Il est en effet à 696 € au lieu à 809 €, une belle occasion pour le récupérer sous la barre des 700 €.

L'iPhone 12 à son meilleur prix du web sur Amazon. Le smartphone Apple dans sa version avec 64 Go de stockage voit son prix descendre sous la barre des 700 €. Il est à 696,03 € très exactement au lieu de 809 €. Vous bénéficiez d'une réduction de 14% qui vous permet de réaliser une économie de 113 € environ. Le bon plan est valable uniquement sur le coloris vert.

Si vous souhaitez profiter de cette belle réduction, on vous conseille de ne pas trop trainer au risque de voir le prix repartir à la hausse. Pour rappel, l'iPhone 12 standard est équipé d'un écran OLED Super Rétina de 6,1 pouces. À l'intérieur, on retrouve une puce Apple A14 Bionic intégrant un modem 5G. Pour la partie photo, le smartphone dispose d'un double capteur : un module ultra grand-angle 12 MP et un grand-angle de 12 MP aussi.

À l'avant, on retrouve un capteur TrueDepth de 12 MP pour les selfies et pour Face ID. Enfin, l'iPhone 12 est compatible MagSafe pour une recharge sans fil rapide et facile. N'hésitez pas à lire notre test complet de l'iPhone 12 pour en savoir plus sur le smartphone.