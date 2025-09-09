Gros succès pour Google Pixel : la marque connaît une croissance mondiale explosive

Les Google Pixel sont parvenus à s’imposer parmi les smartphones haut de gamme incontournables du marché. En témoigne un récent rapport qui affirme qu’il s’agit de la marque avec la plus forte croissance au monde.

Google cherche à se différencier sur le secteur des mobiles haut de gamme. La firme de Mountain View mise davantage sur une expérience logicielle fluide que sur les seules caractéristiques matérielles. Elle positionne ainsi sa gamme, les Pixel, comme une série de smartphones dopés à l’IA.

Les Pixel, qui ont fêté leurs dix ans cette année, célèbrent également un nouvel exploit : selon nos confrères de 9to5Google, la firme de Mountain View est parvenue à se faire une place dans le top 5 des smartphones premium, grâce à une croissance annuelle explosive.

Lire aussi : Remplacer la batterie du Pixel 10 est devenu un jeu d’enfant, un bon point pour Google

Google double les ventes des Pixel en un an : sa croissance mondiale est fulgurante

Ce succès des Google Pixel s’inscrit dans l’expansion du marché des smartphones haut de gamme – ceux vendus à partir de 600 $ selon les données de Counterpoint Research. En un an (entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025), il a progressé de près de 8 %, alors même que cette période est traditionnellement plus calme, les sorties majeures, comme les derniers iPhone, intervenant davantage au second semestre.

Avec 62 % des parts du marché, Apple reste premier, suivi de Samsung qui conserve donc sa deuxième place avec 20 %. Huawei occupe la troisième place, suivi de Xiaomi. Mais Google Pixel n’est pas en reste : c’est aujourd’hui la marque de smartphone premium qui progresse le plus vite au monde. Selon le rapport de Counterpoint Research, qui a aussi déclaré qu’Apple n’est plus le leader mondial du marché des montres connectées, Google Pixel connaît une croissance de 105 % en glissement annuel. Concrètement, cela se manifeste par des ventes qui ont doublé en un an.

Ce sont cinq ans d’efforts qui semblent porter leurs fruits, puisque le cabinet d’études attribue ces résultats exceptionnels à « la forte performance de la série Pixel 9, l’expansion sur de nouveaux marchés et des efforts marketing plus agressifs », mais également à « la confiance des consommateurs envers les appareils Pixel [qui] progresse ».