Horizon Forbidden West : découvrez la bande-annonce épique du blockbuster de la PS5

Horizon Forbidden West est le prochain jeu des studios PlayStation. Le titre de Guerrilla Games se dévoile dans une ultime bande-annonce qui nous présente les enjeux de l’aventure, mais aussi ses personnages.

En 2017, Guerrilla Games sortait Horizon Zero Dawn, un jeu d’aventure au monde ouvert doté d’un univers très fort. Cinq quand plus tard, sa suite va enfin arriver sur nos consoles : Horizon Forbidden West. Aujourd’hui, le titre se dévoile à travers une ultime bande-annonce.

Ce trailer veut nous mettre l’eau à la bouche. Il nous présente les enjeux de cette suite. Aloy, notre héroïne, se rendra dans l’ouest américain pour trouver des réponses à ses questions. Pas de chance, c’est une terre ravagée par la guerre ainsi que par un mal mystérieux.

Horizon Forbidden West montre son univers dans une bande-annonce

Dans cette bande-annonce, on découvre également les personnages (connus ou non) qui l’accompagneront dans sa quête, des scènes importantes de l’histoire mais aussi les nouveaux environnements. Déserts, montagne, villes en ruine, ils seront nombreux. On remarque aussi des séquences où Aloy est sous l’eau, une nouveauté pour cet opus. Bien entendu, la baston est toujours au programme, tout comme l’utilisation des machines comme monture.

La machine de Sony se met en branle pour Horizon Forbidden West et la communication risque d’être intense avant la sortie. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 18 février prochain. C’est bientôt ! Il sera disponible aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Le premier Horizon est l’un des titres majeur de la PS4. S’il se montre assez classique dans son gameplay, son univers riche, ses graphismes impressionnants et son open world aussi grand que varié ont séduit les joueurs. Véritable carton, il est ensuite sorti sur PC en 2020.

Avec cette suite, Sony entame pleinement son année et pourrait lancer définitivement l’ère de la PS5. C’est un jeu important pour le constructeur et un emblème de sa marque. Pour rappel, Forbidden West avait été annoncé en même temps que la PS5 en juin 2020. D’autres titres majeurs sont prévus en 2022 par le constructeur, comme la suite de God of War, sous-titrée Ragnarok.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre sagement la sortie.