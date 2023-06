Elon Musk veut se battre avec Mark Zuckerberg, les smartphones Xiaomi compatibles avec MIUI 15, le récap

Elon Musk a provoqué Mark Zuckerberg en duel, la liste des smartphones Xiaomi qui seront compatibles avec la mise à jour MIUI 15 a été dévoilée, Google s’est moqué des iPhone dans une publicité lunaire, c’est le récap.

Le PDG de Twitter a défié le PDG de Meta et veut organiser un véritable combat en cage. De son côté, Xiaomi va bientôt déployer la mise à jour MIUI 15 sur ses smartphones, et on connaît déjà tous les modèles compatibles. Enfin, Google a diffusé de nouvelles vidéos publicitaires pour ses smartphones Pixel, et celles-ci se moquent évidemment des iPhone d’Apple. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 22 juin 2023.

Elon Musk veut se battre en cage avec Mark Zuckerberg

Le PDG de Meta a accepté un combat en cage avec Elon Musk, après que le PDG de Tesla l’a défié sur Twitter. Évidemment, il s’agit d’une blague entre les deux milliardaires, mais ces derniers ont tout de même un certain passif, puisqu’ils ne se sont jamais vraiment appréciés. Un tel combat ne serait pas très équitable, car Elon Musk est dans une catégorie de poids supérieure, mais Mark Zuckerberg a beaucoup d’expérience en combat.

Les smartphones Xiaomi compatibles avec MIUI 15

Avant le déploiement officiel de la mise à jour MIUI 15, nous savons déjà quels seront les appareils qui recevront la nouvelle version à la fin de l’année, et au cours de l’année prochaine. Parmi eux, on retrouve les derniers Xiaomi 13, mais aussi des smartphones plus anciens tels que les Poco X2, Redmi 9 ou encore Mi 10.

Google se moque d’Apple dans des vidéos publicitaires

Dans de nouvelles vidéos publicitaires centrées sur les Pixel 7 et Fold, Google en a profité pour se moquer ouvertement des iPhone d’Apple. D’après l’entreprise américaine, ses smartphones battent à plates coutures ceux de la pomme sur le terrain de l’innovation. Les Pixel peuvent notamment compter sur des fonctionnalités intéressantes au niveau de la photo, mais également de la sécurité.

