Assassin’s Creed Valhalla remporte le premier Grammy Awards pour une musique de jeu vidéo

Hier soir ont eu lieu les Grammy Awards 2023 qui, pour la première fois, ont récompensé la meilleure bande originale pour un jeu vidéo. La grande gagnante a été Stephanie Economou, pour son travail sur Assassin's Creed Valhalla, plus particulièrement son DLC Dawn of Ragnarök. Et ce, juste après une petite bourde du présentateur.

Malgré de nombreuses compositions d'une qualité indiscutable, les jeux vidéo ont mis des décennies à gagner leur place au sein des Grammy Awards. En effet, la cérémonie, qui récompense les meilleurs artistes musicaux de l'année, a longtemps boudé le médium, jusqu'en 2021, date de la première nomination pour un jeu vidéo. Il s'agissait alors de Kirby – ou plus précisément, d'un arrangement du morceau Meta Knight's Revenge, tout droit sorti du jeu de 1996.

Si ce dernier n'a pas remporté de prix cette année-là, il a visiblement convaincu l'académie puisque, l'année suivante, Christopher Tin remporte le Grammy du meilleur arrangement pour Baba Yetu, de la bande originale de Civilization IV. C'est la première fois qu'un jeu vidéo remporte un Grammy Awards, bien qu'indirectement. Il n'en fallait pas plus pour que 2023 voit apparaître une toute nouvelle catégorie, cette fois entièrement dédiée à la musique de jeu vidéo.

Et le vainqueur est…

“Meilleure bande originale pour un jeu vidéo et média interactif”, voici le nom de cette catégorie, dont les premiers nominés ont été Austin Wintory pour Aliens: Fireteam Elite, Bear McCreary pour Call of Duty: Vanguard, Richard Jacques pour Guardians of the Galaxy, Christopher Tin pour Old World et Stephanie Economou pour Dawn of Ragnarök, le DCL d'Assassin’s Creed: Valhalla.

Vous l'aurez vu dans le titre, c'est donc cette dernière qui a remporté ce premier Award consacré aux jeux vidéo. Lors de son discours, elle a notamment remercié tous ceux qui se sont battus pendant des années pour que la musique jeu vidéo soit enfin reconnue au même niveau que ses pairs. Néanmoins, ce n'est pas ce point qu'ont retenu les internautes, mais l'annonce du grand vainqueur par le présentateur.

Celui-ci n'avait visiblement pas la moindre idée de qui est cet étrange Assassin's Creed Valhalla, qu'il a en plus prononcé de manière très hasardeuse. De quoi amuser de nombreux spectateurs.