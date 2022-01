Apple redevient temporairement la première marque mondiale de smartphone, devant Samsung

Apple redevient leader du marché mondial des smartphones au quatrième trimestre de 2021. La firme de Cupertino profite comme chaque année d'une accélération de ses ventes à l'occasion de la commercialisation des nouveaux iPhone et des fêtes de fin d'année. Samsung prend ainsi la deuxième place. Xiaomi, Oppo et Vivo complètent le Top 5 des marques ayant vendu le plus de smartphones.

La fin d'année est l'occasion pour tous les constructeurs de vendre des smartphones. Il y a Thanksgiving. Il y a Black Friday. Et il y a Noël. Certaines marques en profitent plus que d'autres. C'est le cas d'Apple qui, traditionnellement, monte en tête du classement mondial des marques de smartphone au quatrième trimestre 2021. En effet, selon Canalys, les nouveaux iPhone de la firme de Cupertino ont rencontré un vif succès commercial, propulsant la marque américaine au-dessus des 20 % de part de marché, alors qu'elle se trouvait encore à la deuxième position trois mois plus tôt, sur fond de pénurie de composants.

Apple redevient n°1 mondial devant Samsung, mais ce n'est que temporaire

Entrons dans les détails. Apple monte donc sur la première marche du podium avec 22% de part de marché. Notez toutefois que la firme de Cupertino perd un point par rapport au quatrième trimestre 2020. Samsung est reléguée en deuxième position, avec 20% de part de marché, ce malgré une forte hausse de ses parts de marché de 3 points. Le géant coréen est le seul du Top 5 mondial à augmenter sa part de marché au quatrième trimestre 2021.

En seconde moitié du tableau, nous retrouvons Xiaomi, Oppo et Vivo, sans surprise. Pas de Huawei bien évidemment. Xiaomi représente 12 % du marché mondial des smartphones, sans changement sur l'année. Oppo, en cumulant les ventes de OnePlus (et certainement celles de Realme aussi), garde sa quatrième place avec 9 % du marché (en baisse de 1 point). Vivo, fraichement arrivé sur le marché français fin 2020, garde la cinquième place du classement avec 8 % du marché. Elle aussi perd un point par rapport au quatrième trimestre 2020.

Apple et Samsung accentuent leur domination sur les cadeaux de Noël

Nous observons toutefois un écart significatif entre les marques connues de tous et celles qui commencent à s’imposer. Durant le quatrième trimestre, Apple et Samsung représentent donc à eux deux 42% du marché, contre 40% sur la même période en 2020. Les trois marques chinoises, quant à elles, détiennent 29 %, contre 31 % un an auparavant. Les marques Samsung et Apple continuent donc d'être des marques refuges pour les cadeaux de fin d'année. Plus encore qu'en 2020.