Grâce à cette belle offre, le pack Samsung Galaxy S24 Ultra et Watch FE chute de 600 € !

En ce moment chez Boulanger, vous pouvez cumuler deux offres exceptionnelles sur le pack qui comprend le smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra et la montre connectée Watch FE. C’est le moment de vous équiper à moindre coût !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le meilleur smartphone Samsung est actuellement en promotion sur le site de Boulanger dans un pack avec la montre connectée Watch FE. Le coût cumulé du téléphone haut de gamme et de la smartwatch est normalement de 1578 euros. Mais pas de panique, vous allez pouvoir vous l’offrir pour bien moins cher.

En effet, le pack S24 Ultra + Watch FE est actuellement proposé pour seulement 1189,99 euros, soit une baisse de prix qui approche déjà les 400 euros. Mais ce n’est pas fini car vous pouvez également bénéficier d’un bonus de rachat immédiat de 200 euros et voir ainsi le prix de ce pack descendre à seulement 989,99 euros !

Attention, ce bonus de rachat exceptionnel n’est valable que jusqu’au 5 août. Il sera donc terminé ce week-end. Pour en bénéficier, rien de plus simple. Vous pouvez estimer la valeur de votre ancien téléphone directement sur la page produit et bénéficier immédiatement et automatiquement du bonus reprise dans votre panier.

LE PRIX DU SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA AVEC LA WATCH SE EST SACRIFIÉ !

Le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme proposé par la marque coréenne Samsung. Si vous voulez le meilleur téléphone Android du moment, vous êtes au bon endroit.

Équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ce petit bijou est à la fois très puissant, peu énergivore et bénéficie de nouvelles fonctionnalités avec l'IA. Grâce à sa bonne gestion de l’énergie, le smartphone propose une autonomie dépassant les 11h d’utilisation. Avec sa batterie de 5000 mAh, vous obtiendrez 11 heures d’autonomie et vous pourrez le charger en 45 Watts.

Le design a aussi été très travaillé avec notamment un cadre en titane et un incroyable écran AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels) de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz.

Comme souvent avec Samsung, la partie photo est l’un des plus gros point fort. On trouve ainsi 4 capteurs à l’arrière : un grand-angle de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP et un zoom optique 5X de 50 MP. À l’avant, on profite d’une caméra selfie de 12 MP.

Et pour compléter ce smartphone, rien de mieux que la dernière montre connectée sortie il y a quelques semaines seulement. Cette smartwatch vous permet ainsi de suivre plus de 100 activités et de mesurer votre composition corporelle. C’est la montre idéal pour les sportifs. Avec son cadran rond, c’est une montre passe-partout que vous pourrez porter en toute occasion. C’est aussi l’outil parfait pour suivre votre état de santé et votre qualité de sommeil. Enfin, la détection de chute et l’envoi automatique d’un SOS en cas de besoin vous permet d’être toujours en sécurité.