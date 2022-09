Sur les Pixel, le Widget de la batterie va devenir encore plus indispensable

Le Widget de la batterie sur les smartphones Pixel évolue et affiche désormais combien de temps il vous reste avant de tomber à plat. Une évolution qui le rend de plus en plus indispensable pour les possesseurs de smartphone Pixel.

Introduit au début d’année, le Widget de la batterie fait le bonheur des possesseurs de smartphone Pixel. Il s’est amélioré au fil des mois pour devenir un incontournable. Il va prochainement recevoir une mise à jour plus qu’intéressante.

En effet, avec Android 13, ce Widget va désormais afficher le temps qu’il vous reste avant de tomber en rade de batterie. Une petite évolution qui devrait vous permettre de mieux gérer votre cycle de charge.

Le Widget Batterie continue de s’améliorer au fil des mois

Cette nouvelle version sera disponible sur Android 13 mais les beta testeurs peuvent d’ores et déjà en profiter, comme l’indique le site 9to5Google. Pour cela, il faut mettre à jour les paramètres en version v1.1.0.476812811.sr. Mais attention, tous les utilisateurs n’y ont pas encore accès. On se doute qu’elle sera incluse de base dans les smartphones Pixel qui passeront sur Android 13.

Le Widget a la particularité d’être complètement personnalisable dans sa forme. Ainsi, vous pourrez afficher votre batterie de manière horizontale ou verticale. Cependant, le temps affiché ne fonctionne que pour le smartphone. Les autres terminaux, comme les Pixel Buds ou les montres connectées, se contentent toujours du pourcentage seulement.

Ce petit Widget apparu en mars dernier et a connu de nombreuses améliorations depuis. En juin, les utilisateurs ont pu enfin changer sa taille et afficher les terminaux Wear OS et les écouteurs connectés. Nul doute que Google va continuer à l’améliorer à l’avenir, tant il est devenu indispensable pour les utilisateurs.

Pour rappel, la prochaine génération de smartphones Pixel sera annoncée le 6 octobre prochain. Google dévoilera le Pixel 7 ainsi que le Pixel 7 Pro. On connait un petit peu leurs caractéristiques grâce aux fuites, et ces derniers ne devraient pas signer de révolution majeure par rapport aux Pixel 6. Ce seront les tous premiers appareils qui accueilleront officiellement Android 13, et donc les premiers à avoir la nouvelle version de ce Widget.

Source : 9to5Google