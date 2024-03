Google dévoile une IA qui peut prédire les inondations une semaine à l’avance

Google vient de mettre au point un nouveau système utilisant l’intelligence artificielle qui est capable de détecter une inondation jusqu’à sept jours à l’avance, et donc potentiellement sauver de nombreuses vies.

Les prouesses de Google en matière d'intelligence artificielle (IA) ont fait un bond en avant avec sa dernière innovation : un modèle d'IA capable de prédire les inondations jusqu'à sept jours à l'avance. Il offre donc désormais une fenêtre cruciale pour la préparation dans les zones sujettes aux inondations.

L'annonce récente du géant de la technologie a révélé des améliorations significatives dans la prévision des inondations à l'échelle mondiale, grâce aux technologies d'apprentissage automatique. Le système amélioré peut désormais fournir des “prévisions immédiates mondiales” fiables, étendant la fenêtre de prévision à jusqu'à cinq jours, et dans certains cas, même une semaine entière avant les inondations potentielles.

Comment fonctionne la nouvelle IA de Google ?

L'un des principaux défis en matière de prévision des inondations est l'absence de jauges de débit sur de nombreux cours d'eau à travers le monde. Ces dispositifs sont essentiels pour collecter des données sur les précipitations et les conditions des bassins versants. La solution de Google a consisté à utiliser toutes les données disponibles sur les cours d'eau et à appliquer son modèle aux bassins ne disposant pas de ces données, ce qui a permis d'éviter l'utilisation de jauges physiques.

L'objectif est ambitieux : il s'agit d'améliorer la précision des prévisions d'inondation à l'échelle mondiale, même dans les régions où les données locales sont rares. Grâce à son Flood Hub, Google a déjà commencé à fournir des prévisions à plus de 80 pays. Il intègre également ces alertes dans Google Search, Maps et les notifications Android, pour qu’elles soient accessibles au plus grand nombre.

La plupart des systèmes actuels de prévision des inondations n'offrent qu'un ou deux jours d'alerte, ce qui est insuffisant pour mettre en place des mesures d'intervention efficaces. Grâce à Google, les régions vulnérables pourraient désormais être averties jusqu'à cinq jours à l'avance de l'imminence d'une inondation, ce qui permettrait de prendre des mesures d'évacuation ou de préparation pour en atténuer l'impact. Étant donné que les inondations sont la catastrophe naturelle la plus courante, qu'elles touchent près de 19 % de la population mondiale et qu'elles coûtent environ 50 milliards de dollars par an, le potentiel de réduction des dommages est considérable.