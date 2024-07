GoPaint, la nouvelle application de dessin HUAWEI pour les artistes sur tablette

HUAWEI a récemment lancé GoPaint, une application de dessin digital innovante, conçue pour les dessinateurs et les artistes utilisant des tablettes. GoPaint promet de révolutionner la création artistique numérique avec des outils avancés et une interface intuitive. Découvrez la nouvelle application incluse dans la tablette HUAWEI MatePad 11.5”S.

Découvrir GoPaint avec la HUAWEI MatePad 11.5”S

A l’occasion de la sortie de sa toute nouvelle tablette, la HUAWEI MatePad 11.5”S, le 7 mai 2024 dernier, l’enseigne chinoise a dévoilé l’application GoPaint, disponible dès maintenant en version bêta publique dans la nouvelle tablette et officiellement pour toutes les tablettes HUAWEI en juillet prochain.

Conçue en collaboration avec des experts des beaux-arts et des équipes de R&D de HUAWEI, GoPaint est destinée à offrir une expérience de création artistique exceptionnelle sur les tablettes HUAWEI. Comment ? On fait le point dans cet article.

Outils avancés, expérience fluide et interface intuitive

GoPaint se distingue par une gamme de plus de 100 pinceaux méticuleusement optimisés pour divers styles de peinture, tels que le graffiti, l'illustration de livres pour enfants, le croquis numérique et la gouache numérique. Les utilisateurs peuvent ajuster plus de 70 paramètres pour personnaliser leur expérience de peinture en fonction de leurs préférences stylistiques et de leur méthode de travail. L'application supporte également des fréquences d'images élevées allant jusqu'à 120 FPS et une faible latence moyenne de 15 ms, garantissant une expérience de dessin fluide et réactive.

L'application profite aussi de la technologie FangTian de HUAWEI, qui permet une gestion efficace des ressources système tout en réduisant la latence. Cette technologie assure un rendu fluide et rapide, même lors de l'utilisation de plusieurs couches de peinture, offrant ainsi une flexibilité maximale aux artistes numériques​.

En prime, GoPaint ne se contente pas de fournir des outils de peinture puissants, elle s'adresse aussi bien aux artistes confirmés qu'aux débutants, grâce à ses tutoriels détaillés et ses gestes de raccourci intelligents. Vous pouvez par exemple choisir vos couleurs par simple maintien d'un doigt sur l'écran ou annuler votre choix rapidement avec deux doigts. De plus, GoPaint propose des calques en 4K, permettant de créer des œuvres détaillées sans surcharger la mémoire de la tablette.

Enfin, GoPaint est optimisée pour fonctionner avec le HUAWEI M-Pencil (3ème génération), qui offre plus de 10 000 niveaux de sensibilité à la pression et une latence quasi inexistante. Ce stylet permet une précision extrême et une expérience de dessin proche de celle du papier, ce qui en fait un complément idéal pour GoPaint.

La tablette HUAWEI MatePad 11.5”S avec GoPaint et un écran PaperMatte

Acheter la tablette HUAWEI MatePad 11.5”S

Vous voulez découvrir cette nouvelle application dès maintenant ? Craquez donc pour la nouvelle HUAWEI MatePad 11.5″S, une tablette révolutionnaire qui propose non seulement la version bêta de l’application, mais est également dotée d'un écran PaperMatte de nouvelle génération spécifiquement conçu pour les artistes numériques.

Véritable révolution pour l’expérience visuelle, cet écran PaperMatte propose une technologie antireflet à l'échelle nanométrique et un revêtement optique multicouche. Il réduit ainsi la réflectivité à moins de 2%, éliminant 99% des interférences lumineuses. Résultat : une lecture et une écriture confortables, même en plein soleil, avec une clarté et un confort visuel exceptionnels, imitant parfaitement la sensation du papier​.

La HUAWEI MatePad 11.5”S est disponible à un prix très attractif du 16 au 31 juillet inclus. En fonction du pack choisi, vous pouvez vous la procurer pour :

449,99€ au lieu de 499,99€ ( 10% de remise avec le code A10MATEPADFR ) en couleur grise avec clavier français

) en couleur grise avec clavier français 449,99€ au lieu de 499,99€ ( 10% de remise avec le code A10MATEPADFR ) en couleur violette avec clavier américain

) en couleur violette avec clavier américain 379,99€ au lieu de 399,99€ (avec coque offerte) en couleur grise sans clavier

Et ce n’est pas tout ! Pour tout achat de la tablette avec clavier, vous profitez en prime d’un stylet M-Pencil 3 offert pour une expérience d'écriture et de dessin fluide et naturelle. Alors qu’attendez-vous ? Que vous soyez un artiste confirmé ou un débutant, ces innovations sont conçues pour libérer votre créativité. Ne ratez pas cette occasion d’explorer de nouvelles possibilités artistiques et laissez votre imagination s'exprimer pleinement avec HUAWEI.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.