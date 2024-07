Google Wallet s'apprête à lancer une fonctionnalité qui permet de scanner et stocker des copies numériques de divers documents. Cette avancée promet de simplifier considérablement leur gestion et offre aux utilisateurs une solution pratique et sécurisée directement sur leur smartphone.

La gestion des documents personnels et professionnels peut s'avérer fastidieuse. Entre les cartes de fidélité, les pièces d'identité et autres documents importants, il est facile de s’y perdre. Google Wallet, connu pour ses fonctionnalités pratiques, a récemment intégré plusieurs nouveautés pour faciliter notre quotidien. Par exemple, il est désormais possible d'ajouter des clés de chambre d'hôtel et des cartes d'embarquement directement dans l'application.

Désormais, Google Wallet s'apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité qui va nous faciliter encore plus la vie. Cette nouveauté, observée dans la version 24.26.650309275 de l'application, permettra bientôt aux utilisateurs de scanner et de sauvegarder des copies numériques de documents. Cette dernière est en phase de test et devrait être déployée prochainement.

Google Wallet va devenir indispensable avec sa nouvelle capacité de numérisation des documents

Cette nouvelle fonctionnalité permettra de numériser divers types de documents tels que les passeports, cartes de fidélité, permis de résidence, cartes d'étudiant, etc. Une fois scannés, ces derniers seront automatiquement identifiés et catégorisés. Google assure que le traitement des données se fait localement sur l'appareil, sans envoi vers ses serveurs, afin de garantir la confidentialité des informations. De plus, cette option offre une flexibilité accrue en permettant aux utilisateurs de modifier la catégorie des documents scannés et d'ajouter des champs supplémentaires pour une gestion plus détaillée.

Deux types de documents peuvent être enregistrés : les documents normaux et les documents privés. Les premiers, comme les cartes de visite, ne nécessitent pas d'authentification biométrique pour être ajoutés ou consultés. En revanche, les seconds, tels que les cartes d'identité et les passeports, exigeront un ce type d’authentification. Cette distinction vise à renforcer la sécurité des informations sensibles. Cette fonctionnalité, qui n'est pas encore disponible dans la version stable actuelle de Google Wallet, devrait être lancée dans une future mise à jour et offrir une nouvelle dimension à la gestion numérique des documents.

Source : androidauthority