Google Wallet simplifie le passage à un nouveau smartphone avec cette nouveauté

Google Wallet s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité. Grâce à elle, il sera moins pénible de changer de smartphone en s'assurant de conserver tout le contenu de l'application. Voyons comment.



Votre portefeuille n'en peut plus. Entre vos papiers d'identité, les tickets de caisse des articles encore sous garantie, le billet de votre prochain concert, 6 cartes de fidélité et, accessoirement, 11,43 € en petite monnaie, il est prêt à craquer. Face à ce constat, vous avez décidé de prendre les choses en main en téléchargeant Google Wallet. L'application peut conserver la version numérique de presque tous les éléments cités. Et en ajoutant des options de gestion bienvenues, par exemple pour les cartes bancaires.

Après quelques heures de configuration, tout est en ordre et votre portefeuille se réjouit d'avoir perdu du poids. Puis le temps passe et l'envie vous prend de changer de mobile. Il faut donc vous lancer dans le transfert du contenu de Google Wallet. Si certains documents comme les cartes d'embarquement ou de fidélité, liés à votre compte Google, sont récupérés automatiquement, ce n'est pas le cas de tous. Mais il y a du mieux.

Google Wallet rend le changement de mobile plus facile, voici comment

La dernière mise à jour de l'application apporte le transfert des cartes de transport en commun. Jusqu'à présent, vous deviez les désactiver sur l'ancien appareil puis les réenregistrer sur le nouveau. Désormais, il existe une option “Déplacer la carte vers un autre appareil“. Voici comment elle fonctionne :

Sur l'ancien smartphone, ouvrez Google Wallet. Touchez la carte de transport puis ouvrez le menu avec les 3 points verticaux. Appuyez sur Déplacer la carte vers un autre appareil. Validez la désactivation avec OK. Sur le nouveau smartphone, ouvrez Google Wallet. Touchez Ajouter à Wallet > Titre de transport et sélectionnez la bonne agence dans la liste. Appuyez sur Transférer un titre existant sur ce téléphone. Sur l'ancien mobile, validez avec Continuer.

Notez que pour le moment, Wallet ne permet pas d'ajouter un titre de transport français, mais ça viendra. Il faut toujours faire un transfert manuel pour les papiers d'identité, les cartes bancaires ou encore la clé dématérialisée de votre voiture. Espérons que Google arrive à uniformiser l'ensemble au fil des mises à jour de son appli.