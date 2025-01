Google vous laissera bientôt contrôler la maison à l’aide des microphones de votre TV

Google a dévoilé au CES 2025 une transformation majeure de Google TV, intégrant son modèle d'intelligence artificielle Gemini et de nouvelles fonctionnalités matérielles pour créer une expérience télévisuelle plus intuitive et interactive.

Au CES 2025, Google a annoncé l'intégration future de microphones à longue portée directement dans les téléviseurs, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser la télécommande pour les commandes vocales. Cette évolution permettra aux utilisateurs d'interagir naturellement avec leur TV depuis n'importe quel point de la pièce, à l'image d'une enceinte connectée Google Home.

Le but, c’est surtout que l’intelligence artificielle Gemini apporte une dimension conversationnelle inédite à l'expérience. Les utilisateurs pourront désormais formuler des requêtes complexes sans utiliser la commande « OK Google ». Par exemple, une simple question comme « Quels sont les derniers films Disney ? » ou « Quelles sont les meilleures destinations asiatiques en été ? » générera des résultats pertinents, enrichis de vidéos YouTube correspondantes.

Lire également – L’IA Gemini de Google pourrait bientôt vous offrir un contrôle inédit sur ses réponses, voici comment

Google veut laisser l’IA Gemini prendre le contrôle de votre TV

Une autre innovation notable est l'ajout de capteurs de proximité. Ces derniers détectent la présence de l'utilisateur et affichent automatiquement un hub personnalisé contenant des widgets informatifs : météo, actualités personnalisées, temps de trajet domicile-travail, entre autres.

Le système permet également une gestion plus intuitive des objets connectés domestiques. Les utilisateurs pourront visualiser le flux de leur sonnette vidéo ou contrôler l'éclairage par simple commande vocale. La personnalisation s'étend jusqu'à l'écran de veille, avec la possibilité de créer des fonds d'écran uniques générés par IA.

Alors que LG et Samsung ont également annoncé l'intégration de Microsoft Copilot dans leurs téléviseurs, c’est Gemini qui devrait s’inviter chez d’autres fabricants. Google pourrait bien se démarquer par une approche plus globale, combinant hardware et software.

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités est prévu pour cette année sur les nouveaux modèles Google TV. Certaines fonctionnalités alimentées par Gemini seront également disponibles sur les appareils existants, comme les écrans de veille générés par IA, déjà accessibles depuis septembre dernier. En revanche, les fonctionnalités nécessitant le nouveau matériel, comme le hub contextuel, seront exclusives aux nouveaux modèles.