Google voudrait intégrer Gemini dans la barre des tâches Windows 11, Copilot en danger ?

Le modèle IA Gemini Live pourrait s'inviter dans la barre des tâches Windows 11 via Chrome. L'interface s'afficherait sous la forme d'une fenêtre flottante.

Gemini Live est disponible sur Android pour tous les utilisateurs via son application dédiée depuis septembre 2024. Google a de nouvelles ambitions pour son assistant AI vocal, qui pourrait venir concurrencer Copilot de Microsoft sur son terrain, à savoir dans Windows 11.

Dans Chromium, Windows Latest a repéré des mentions à une fonctionnalité concernant Gemini Live, raccourci GLIC dans Chrome, dans Windows 11. Les développeurs travailleraient sur une “fenêtre flottante” dans laquelle serait affichée l'interface de Gemini Live en dehors du navigateur Chrome, alors que ce serait bien ce dernier qui alimenterait la fonction.

Gemini dans la barre des tâches Windows 11 via Chrome ?

Dans la description du code, on comprend que cette fenêtre flottante de Gemini Live pourrait être ouverte sans passer par Chrome, directement depuis un raccourci placé dans la barre des tâches de Windows 11. Invoquer l'assistant IA sur son PC s'avèrerait donc des plus pratiques, et bien des utilisateurs pourraient troquer Copilot pour Gemini Live si la fonctionnalité finit bien par être implantée.

On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. L'intérêt de Gemini Live sur Android est son interopérabilité avec d'autres applications de Google, comme Gmail ou Maps. Sur Windows 11, l'assistant pourrait se montrer moins utile à cet égard, à moins que Chrome ne fasse le lien entre Gemini Live et les autres services de Google. On imagine par contre qu'il serait toujours possible de lui soumettre des images et de communiquer avec lui de façon naturelle.

Au final, Gemini Live pourrait fonctionner sur Windows 11 d'une manière assez similaire à ce qu'était Copilot à une époque, intégré dans Edge, mais disponible à n'importe quel moment, même quand on utilise un logiciel tiers. Copilot est depuis devenu une application web. Sur macOS, l'application ChatGPT est également flottante et l'assistant peut être invoqué depuis n'importe où, comprenant ce qu'il se passe à l'écran. Google pourrait s'en inspirer pour Gemini Live sur Windows 11.

Source : Windows Latest