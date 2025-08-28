Google Vids devient gratuit, à vous la création de vidéos sans effort

L'outil de création de vidéos Google Vids n'est plus réservé aux utilisateurs payant un abonnement. Il passe gratuit pour tous, avec une restriction tout de même. Voici ce qu'il faut savoir.

Parmi les très nombreux services proposés par Google, Vids se fait plutôt discret depuis son annonce en 2024. Cela s'explique déjà par le fait qu'il est réservé aux utilisateurs ayant un abonnement à Google Workspace, mais aussi parce qu'il n'est pas aussi indispensable que Gmail par exemple. Cela ne l'empêche pas d'être utile. D'autant que Google Vids s'avère très simple à prendre en main, ce que l'on est en droit d'attendre d'un service de la marque.

Tout récemment, Google Vids s'invitait dans Drive via un raccourci facilitant la modification des vidéos stockées sur le cloud. La firme de Mountain View va plus loin puisqu'elle annonce la gratuité de Google Vids pour tous. Il suffit d'un compte Google pour y accéder désormais. Il y a cependant une limitation que certains trouveront un peu agaçante : toutes les fonctionnalités liées à l'IA restent exclusives aux personnes ayant souscrit une formule Workspace, Google AI Pro ou AI Ultra.

L'outil de création de vidéos Google Vids est désormais gratuit

Il y a plusieurs manières de créer une vidéo avec Vids. À partir de rien, en enregistrant via une webcam, en important des contenus depuis Google Drive, Photos ou votre PC… Il existe aussi des modèles prédéfinis à personnaliser. Chacun propose plusieurs scènes (un peu comme des diapositives animées) que vous pouvez intégrer ou non à votre projet.

D'une manière générale, vous pouvez ajouter des vidéos, de l'audio, des GIFs, des images, des formes… Tout est possible ou presque. Si vous avez accès aux options d'intelligence artificielle, la création de vidéo est encore plus simple puisqu'il suffit d'écrire ce que vous avez en tête puis laisser Gemini pour obtenir le résultat. Il est même possible de partir d'une image et de la transformer en vidéo. Les présentations en face à face peuvent bénéficier d'un avatar IA, parfait pour celles et ceux qui n'ont pas de webcam. Google Vids est accessible dès maintenant.