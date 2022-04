Google va permettre de supprimer son numéro de téléphone des résultats de recherche

À compter d’aujourd’hui, vous pouvez demander à Google de retirer votre numéro de téléphone de ses résultats de recherche. Cette nouvelle mesure s’accompagne de nombreux éléments qu’il est possible de supprimer, tels que les pièces d’identité ou encore les coordonnées bancaires. La firme de Mountain View précise toutefois que ces données ne seront pas supprimées d’Internet pour autant.

Il peut arriver que l’on dévoile une information à notre sujet sur Internet et que l’on souhaite la retirer quelques années plus tard. À l’inverse, il est également possible que ces informations apparaissent contre notre gré. Quoiqu’il en soit, il est toujours extrêmement difficile de faire disparaître des données d’Internet. Depuis quelque temps, Google fait son maximum pour pallier ce problème, en retirant de ses résultats de recherche certains contenus compromettants.

En effet, s’il n’est pas rare que la firme de Mountain View bloque des sites de téléchargement illégal, celle-ci peut également venir en aide à ses utilisateurs. Depuis l’année dernière par exemple, le site peut supprimer des photos de mineurs de ses résultats de recherche. Dans un récent billet de blog, Google annonce que d’autres contenus pouvant faire l’objet d’une demande de retrait viennent de s’ajouter à la liste.

Voici tout ce que pouvez retirer des résultats de recherche Google

Le plus notable d’entre eux est sans doute le numéro de téléphone, qui s’il est rendu public, peut aider les personnes malveillantes à organiser des arnaques ou tout simplement à se faire harceler par divers services de prospection. « La disponibilité des coordonnées personnelles en ligne peut être choquante — et elle peut être utilisée de manière préjudiciable, y compris pour des contacts directs non désirés ou même des dommages physiques », écrit ainsi Google. Voici donc la liste complète des données qu’il est désormais possible de faire supprimer :

Numéros d’identification gouvernementaux confidentiels (sécurité sociale, identification fiscale unique de l’Argentine, etc.)

Numéros de comptes bancaires

Numéros de cartes de crédit

Images de signatures manuscrites

Images de documents d’identité

Dossiers très personnels, restreints et officiels, comme les dossiers médicaux

Coordonnées personnelles (adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques)

Identifiants de connexion confidentiels

Sur une page d’assistance, Google ajoute également que l’on peut demander à retirer des « images personnelles explicites ou intimes non consensuelles », ainsi que des deepfakes pornographiques. Ceci étant dit, la firme précise que le retrait de ces contenus ne signifie pas leur suppression complète d’Internet. Il sera donc possible de retrouver leur trace à l’aide d’un autre moteur de recherche.

Source : Google