Google : le moteur de recherche vous avertit lorsqu’il a un doute sur la fiabilité de ses résultats

Le moteur de recherche de Google ne cesse d’évoluer au fil des mois, et en bien généralement. Dernière innovation en date : désormais, Google vous informe lorsqu’il estime que les résultats de recherche ne mènent à rien.

À compter d’aujourd’hui, Google vous alerte lorsque les résultats de recherches sont mauvais. Ou, du tout moins, lorsque le moteur n’a pas confiance dans ses propres résultats. Si ces derniers continuent à être affichés lorsque vous lancez une requête, Google affiche un message vous indiquant qu’il a du mal à trouver des résultats pertinents. En parallèle de cet affichage, le moteur de recherche prodigue des conseils sur la meilleure façon de formuler une requête, afin d’obtenir des résultats plus fiables et plus pertinents.

Google Search affiche toujours les résultats non pertinents d’une requête, mais alerte l’utilisateur

Google explique cette nouvelle fonctionnalité de la manière suivante « [elle] ne devrait pas apparaître trop souvent – après tout, il y a généralement toujours quelque chose d’utile que nous pouvons trouver ! Mais quand c’est le cas, nous espérons que cela vous fera gagner du temps et vous amènera plus rapidement aux informations que vous vouliez. S’il s’avère que ce que vous espériez trouver n’est tout simplement pas sur le Web, vous pouvez toujours vérifier plus tard pour voir si quelqu’un a créé un nouvel article ou publié de nouvelles informations qui vous seront utiles. »

En somme, le moteur fera toujours son maximum pour prodiguer un maximum de résultats pertinents et n’affichera ce message qu’en cas d’extrême nécessité. Enfin, notez que, si cette fonctionnalité est dès à présent disponible, elle est réservée aux États-Unis. Google n’a livré aucune date quant à un déploiement mondial de cette fonctionnalité. En attendant, vous pouvez toujours la tester en vous rendant sur la version nord-américaine du moteur de recherche.

Chaque mois ou presque, Google enrichit son moteur de recherche ou son application d’une nouvelle fonctionnalité. Et bon joueur (malgré lui), Google va même jusqu’à permettre de choisir entre 3 moteurs de recherches alternatifs sur Android.