YouPorn et RedTube : la France s’apprête à bloquer les 2 sites porno

Après PornHub et Xvideos, c'est au tour de deux autres sites pornographiques populaires d'être dans le collimateur de l'ARCOM. En effet, le gendarme de l'audiovisuelle et du numérique a sommé YouPorn et RedTube de verrouiller leur accès aux mineurs. Si rien est fait dans les 15 jours, le régulateur saisira la justice pour ordonner le blocage des deux sites pornos par les FAI.

Depuis plusieurs mois maintenant, l'ARCOM, le gendarme français de l'audiovisuelle et du numérique, fait la guerre aux sites pornographiques. Si le code pénal interdit déjà d'exposer les mineurs à des photos et des vidéos pornographiques, la loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020 précise également que les éditeurs de sites X ne peuvent plus se décharger de leurs responsabilités en se contentant d'un simple clic pour confirmer ou non la majorité d'un utilisateur.

En d'autres termes, les sites pornographiques doivent trouver un moyen fiable et efficace de vérifier l'âge de leurs utilisateurs avant d'y entrer. En décembre 2021, l'ARCOM avait déjà exhorté cinq sites X, parmi PornHub, Xvideos ou Tukif, à se conformer à la réglementation française. En mars 2022, les sites concernés n'avaient toujours pas instauré de mesures efficaces de protection des mineurs. Résultat, l'ARCOM a saisi la justice pour demander leur blocage par les FAI sur le territoire français. Pour l'instant, on attends toujours le dernier mot du tribunal.

YouPorn et RedTube eux aussi menacés de blocage en France

Or, grâce à la publication de plusieurs mises en demeures de l'ARCOM sur le Journal officiel ce mercredi 27 avril, nous venons d'apprendre que deux autres sites pornographiques populaires sont menacés de blocage. Il s'agit de YouPorn et RedTube, deux sites qui pour l'instant sont toujours accessibles via une simple déclaration de majorité. Début mars, l'ARCOM explique avoir contacté MG Freesites, l'éditeur chypriote des deux sites X, pour demander des clarifications sur l'absence de système de vérification de l'âge.

Si l'ARCOM ne rentre pas dans les détails, les explications fournies par MG Freesites n'étaient visiblement pas très convaincantes. En effet, le régulateur a décidé de mettre en demeure l'éditeur, qui devra procéder aux modifications nécessaires dans un délai de 15 jours. Si rien n'est fait, la jeune entité de contrôle pourra une nouvelle fois saisir la justice pour ordonner le blocage de l'accès à YouPorn et RedTube par les FAI français.

Source : LegiFrance