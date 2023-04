Play Store : Google serre la vis sur les applications financières

Google vient de mettre à jour la politique du Play Store. Ces modifications concernent principalement les applications financières. Face à de récentes abus, l'entreprise empêche maintenant les applis qui proposent des prêts personnels d'accéder aux données personnelles des utilisateurs.

Comme annoncé en mars dernier, Google est déterminé à rendre Android et le Play Store plus sûr en 2023. Cela va passer par le lancement de la bêta de Privacy Sandbox, une technologie pensée pour renforcer la protection de la vie privée des utilisateurs.

Sur le Play Store, la firme compte améliorer la section “Sécurité des données” de sa boutique avec l'intégration de nouvelles règles et fonctionnalités. Et bien justement, Google vient d'apporter quelques modifications au règlement du Play Store avec la mise à jour d'avril 2023.

Google s'attaque aux applications financières

Cette fois, l'entreprise américaine a décidé de concentrer ses efforts sur les applications financières, et notamment celles qui proposent des prêts personnels aux particuliers. Voici ce qu'on peut lire sur le site du support de Google :

“Nous mettons à jour notre Règlement sur les prêts personnels pour indiquer que les applications dont l'objectif est de fournir des prêts personnels ou d'en faciliter l'obtention ne peuvent pas accéder aux contacts ni aux photos des utilisateurs”.

De plus, ces applis ne peuvent plus accéder au stockage interne, aux vidéos, ou encore à la localisation précise et aux journaux d'appels de l'utilisateur. Par ailleurs, Google rappelle qu'il n'autorise pas les applications qui exposent les utilisateurs à des produits et services financiers trompeurs ou nuisibles. Ici, la firme désigne toute solution de gestion ou d'investissement d'argent ou de cryptomonnaies, y compris tout service de conseil personnalisé.

Google réagit après des cas de harcèlement sur des emprunteurs

Pourquoi procéder à ces modifications maintenant ? Depuis quelques semaines, des témoignages effrayants ont été publiés sur la toile. Des utilisateurs expliquent avoir été victimes de harcèlement de la part d'agents de recouvrement après avoir contracté un prêt sur une application mobile.

Ces agents auraient accéder aux contacts personnels des emprunteurs, pour prévenir leurs amis et leur famille de leurs dettes actuelles. L'idée étant de mettre l'accent sur la pression sociale pour accélérer le remboursement. Dans des cas plus graves, ces agents ont même volé des photos appartenant aux utilisateurs avant de les modifier… Pour ensuite les intimider. Ces affaires ont été rapportés sur des marchés clés comme l'Inde ou encore le Kenya.

