Google s’attaque à Microsoft 365 en intégrant l’IA dans la suite bureautique Workspace

Après avoir totalement relooké sa suite bureautique Workspace avec son langage de design Material Design 3, Google lui apporte un ensemble de fonctionnalités basées sur l’Intelligence artificielle.

Google commence à tester des fonctionnalités basées sur l’Intelligence artificielle dans sa suite Workspace. L’accent étant surtout mis sur l’assistance à l’écriture qu’apporte l’IA, Gmail et Docs vont en bénéficier les premiers.

Sur le blog de la compagnie, on peut lire : « les pages blanches peuvent bloquer les meilleurs d’entre nous, c’est pourquoi nous intégrons des outils d’IA générative dans Docs et Gmail pour vous aider à démarrer. Saisissez simplement un sujet, et laissez Workspace vous aider à passer d’une page vide à un premier brouillon ».

Google Workspace intègre désormais une Intelligence artificielle qui vous assistera dans toutes les tâches

Si votre métier implique de participer à de nombreuses réunions, ce nouvel outil vous sera très utile. En effet, il est désormais possible de créer des comptes-rendus de réunion automatiquement dans Gmail. L’IA peut réunir les notes saisies de façon éparse et les formaliser dans un email correctement rédigé.

Google est conscient que les possibilités offertes par son IA sont si nombreuses qu’il est difficile de les résumer en quelques phrases. Les ingénieurs ont donc publié une liste de ce que leur technologie peut faire :

créer un brouillon, répondre, résumer et prioriser les emails dans Gmail

trouver des idées, relire et rédiger des documents dans Docs

dans Docs donner vie à vos idées avec des images, des vidéos et de l’audio générés par l’IA dans Slides

dans Slides créer des rapports et des analyses à partir des données brutes grâce à l’autocomplétion, la génération de formules et la catégorisation contextuelle dans Sheets

et la catégorisation contextuelle dans Sheets générer de nouveaux fonds d’écran et et écrire automatiquement des notes dans Meet

L’utilisateur final restera en contrôle de tout le processus. L’IA ne fera donc que des suggestions, qu'il pourra accepter ou pas, et modifier. De même, Google proposera des outils pour les administrateurs IT afin qu’ils puissent établir les stratégies adéquates pour leur organisation.

Source : Google