Orange : nouvelle augmentation des prix des abonnements fibre Livebox

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à la fibre d’Orange. L’opérateur historique français a procédé à une vague d’augmentation des tarifs de ses offres Livebox, pour la deuxième fois cette année.

Nous entamons à peine le deuxième trimestre 2023, mais Orange vient d’annoncer la deuxième augmentation de l’année sur ses abonnements Internet fibre. Pour rappel, en février, les abonnements fibre avaient déjà augmenté de 1 à 2 € la première année. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux abonnés qui sont touchés par une nouvelle vague d'augmentations de ses offres Livebox.

En cause, le contexte inflationniste. L'opérateur avait prévenu dès décembre 2022 qu'il devait faire face à une « augmentation importante de [ses] coûts d’exploitation, en particulier de l’énergie qui alimente [ses] réseaux mobile et Internet », et répercute donc désormais ces hausses sur les prix de ses abonnements Internet fixe.

Une nouvelle augmentation sur les offres Livebox

Avec les nouvelles hausses de prix, l'offre Livebox (500 Mbits) passe ainsi à 24,99€/mois pendant 12 mois puis 42,99€/mois, soit une hausse de 1€ la première et la seconde année. L'abonnement Livebox Up (2 Gbits/s partagés) augmente également de 1€ pour atteindre 32,99€/mois pendant 1 an puis 50,99€/mois. Quant à la Livebox Max (2 Gbits/s, WiFi 6E), elle subit la même augmentation de 1€, pour atteindre 37,99€/mois la première année puis 55,99€/mois.

Même constat chez la filiale low-price d'Orange, Sosh, dont l'offre Boîte Sosh fibre voit son prix augmenter de 1 euro, passant à 20,99€ par mois la première année puis à 30,99€/mois. La hausse est identique sur l'ADSL, mais vous n’avez cette fois-ci pas de hausse de tarif la deuxième année, le prix restant à 20,99€ par mois.

Orange suit ainsi les pas de ses concurrents qui ont également augmenté leurs tarifs ces derniers mois pour faire face à l'inflation. L’opérateur historique ne s’est d’ailleurs pas contenté d’augmenter ses tarifs fibre, puisque ses forfaits mobiles viennent également d’augmenter de 2€. Pour les abonnés mobiles Sosh par exemple, la hausse n’est « que » de 1€ par mois supplémentaire.

Si vous ne souhaitez pas payer plein tarif, on vous conseille de changer d’opérateur une fois la période d’engagement de 12 mois terminée, c’est-à-dire avant d’entamer la deuxième année. Si vous ne savez pas vers quel opérateur vous tourner ensuite, vous pouvez toujours aller lire notre comparatif des meilleures offres fibre de 2023.