Google Photos sur Android propose enfin cette fonctionnalité indispensable aux photographes exigeants

La dernière mise à jour de Google Photos propose une nouveauté qui devrait plaire aux photographes professionnels et aux amateurs exigeants.

Le géant de Mountain View propose une toute nouvelle mise à jour de Google Photos pour Android qui s’adresse tout particulièrement aux puristes de l’image. Ces utilisateurs remarqueront dans les notes de mise à jour de la version Android de l’application que désormais, « les photos au format RAW qu’ils captureront apparaîtront dans la vue Photos et seront désormais sauvegardées automatiquement ». Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, ils devront se rendre dans le menu « Raw » de l’appli, et activer le Backup automatique des images prises sous ce format.

Les photographes pro ou semi-pro travaillent généralement avec le format d’image RAW. Ce dernier « contient les données brutes du capteur et les paramètres nécessaires à la transformation en fichier image visible sur écran ». C’est grâce à toutes ces données que les utilisateurs confirmés peuvent modifier les réglages d’exposition, de sensibilité ISO ou encore la balance des blancs de leurs images. Autant d’informations prennent beaucoup de place. On considère ainsi qu’à définition équivalente (pour une même taille d’image), le format RAW peut occuper jusqu’à six fois plus d’espace qu’un fichier au format JPEG.

Google Photos stocke et affiche enfin les images au format RAW

Bien que les utilisateurs cherchent le plus souvent à réduire la taille et le poids de leurs images, de nombreux smartphones proposent tout de même de capturer des photographies sans perdre ou compresser les données. Jusqu’à présent, lorsque Google Photos importait les images contenues dans un smartphone Android, il ne tenait pas compte de ces images qui peuvent peser plusieurs dizaines de mégaoctets.

Selon le site italien Smart World, les photos RAW seront également apparentes dans la grille principale de l’application Google Photos, aux côtés de leur version compressée en JPG. Aucune information n’a encore filtré concernant la date de disponibilité de cette fonctionnalité indispensable, mais le déploiement a d’ores et déjà commencé.

Source : Smart World