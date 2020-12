Google teste le mode sombre sur la version PC de son moteur de recherche

Le mode sombre devrait bientôt arriver dans la version PC du moteur de recherche Google. Plusieurs utilisateurs rapportent en effet en avoir fait l’expérience ces derniers jours. Cependant, l’activation du mode sombre n’était que temporaire, confirmant la dimension expérimentale. Et bonne nouvelle, ce mode n’est pas réservé à Chrome, puisque le navigateur Firefox en profite également.

Le mode sombre est vraiment extrêmement populaire. Tous les systèmes d’exploitation, que ce soit sur ordinateur (Windows et macOS) ou sur smartphone et tablette (Android, iOS, iPadOS), proposent désormais un mode sombre. C’est également le cas de nombreuses applications et même de sites Internet.

Depuis un an, Google multiplie les initiatives pour généraliser le mode sombre dans ces applications. Nous avons vu débarquer cette option dans Google Maps, ainsi que dans Google Drive, Google Docs et Google Traduction et dans le Play Store. Chrome est bien évidemment passé au mode sombre, ainsi que YouTube et YouTube Music

Vous noterez d’ailleurs que YouTube et YouTube Music profitent d’un mode sombre aussi bien dans les applications natives que dans les applications web, accessibles via un navigateur. Et cela sera bientôt le cas aussi de Google Search. Il y a quelques jours, nous rapportions dans nos colonnes que celui-ci était désormais compatible avec le mode sombre si vous effectuez une recherche à partir de Chrome sous Android. Il en sera bientôt de même pour les recherches effectuées à partir d’un PC.

Après Android, le PC va enfin profiter du mode sombre de Search

Plusieurs utilisateurs ont également pu expérimenter l’interface sombre de Google Search à partir d’un navigateur d’ordinateur. La période durant laquelle ce mode était accessible était assez courte, laissant entendre qu’il s’agit d’une phase de test pour en vérifier la stabilité. Détail intéressant, cette option d’affichage n’était pas réservée à Chrome, puisque certains utilisateurs rapportent qu’elle s’activait également avec Firefox.

Difficile de savoir si le test a été concluant. Aucun bug n’a été rapporté par les testeurs involontaires. Il est fort probable que, si aucun problème n’a été remonté, Google puisse rapidement et définitivement implémenter le mode sombre dans son moteur de recherche. L’intérêt ne sera pas juste esthétique. Rappelons en effet qu’un mode sombre permet de baisser significativement la consommation d’énergie grâce à réduction du rétroéclairage nécessaire à l’affichage.

Source : 9to5Google