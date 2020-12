Google ajoute des raccourcis pour les Routines d’Assistant : découvrez comment les utiliser

Google a mis à jour son application d’assistance vocale permettant de placer des raccourcis sur l’écran d’accueil d’Android vers les Routines que vous utilisez le plus souvent, voire tous les jours. Cette fonction, très pratique, est d’ores et déjà disponible sur certains appareils. Voici comment la trouver et l’activer.

En 2018, à l’occasion de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, Google présentait les nouveautés d’Android 10, dont les « Routines » d’Assistant. Il s’agit, en gros, de la version Android des fameux Raccourcis de Siri présentés par Apple la même année lors de la WWDC. Comme pour les outils de bien-être digital, les deux firmes ont eu les mêmes idées au même moment.

Le but des Routines d’Assistant est d’automatiser des tâches quotidiennes. Vous choisissez les actions à mener. Vous choisissez aussi quand la routine doit se déclencher et à quelle fréquence. C’est un système complet et complexe de tâches automatiques qui ont pour but, justement, de les rendre moins fastidieuses.

Cependant, même si le système est relativement sophistiqué, certaines tâches ne peuvent pas se lancer automatiquement. Pour cela, vous devez éveiller Google Assistant et dire une phrase comme « OK Google, lance telle routine » ou, si vous n’êtes pas seul dans la pièce (et avez quelques difficultés à parler à un assistant virtuel en présence d’autres personnes), saisir le nom de la routine dans champ d’interaction. Afin que cela devienne plus facile encore, Google a développé une fonction qui permet de créer un raccourci vers une routine.

Pour cela, rien de plus simple. Voici les quelques étapes nécessaires pour créer un raccourci :