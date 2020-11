Google améliore le mode sombre de Chrome

Google va apporter des modifications d’interface à son navigateur Google Chrome sur Windows 10 et MaOS. Ici, c’est le mode sombre qui va avoir le droit à quelques petites modifications bienvenues. Si elles ne changeront pas drastiquement l’expérience, elles sont tout de même appréciables et montrent que Google travaille dans les moindres détails ses interfaces.

Le mode sombre est désormais une obligation dans le design d’applications ou de logiciels. Très apprécié, il permet de réduire la fatigue visuelle, surtout la nuit. Déjà disponible sur Chrome dans la version Canary, dédiée aux développeurs, le mode sombre du navigateur de Google va avoir le droit à quelques modifications.

En effet, ce mode sombre de Chrome sur MacOS et Windows 10 va désormais s’appliquer sur tous les aspects de l’interface. Actuellement, il ne prend pas en compte la barre de défilement, située à droite de la page, et celle-ci reste en gris blanc. Désormais, elle sera plus sombre afin de s’adapter au reste de l’interface.

Les sites internet auront également le choix d’activer cette barre de défilement sombre ou non. Sur les sites de Google (sauf Youtube), cette barre est désormais grisée pour ceux qui utilisent ce dark mode. Une manière de mieux respecter les choix de l’utilisateur dans ce domaine. Notons que Chrome respecte les choix d’interface de Windows 10 sur ce segment. Si vous avez opté pour le mode sombre pour les applications dans les paramètres de l’OS, l’affichage de Chrome sera modifié en conséquence.

Un dark mode encore en chantier

Pour le moment, ce dark mode n’est réservé qu’à Canary, nous l’avons dit, une version réservée aux développeurs et instable du navigateur. Toutefois, l’arrivée de cette fonctionnalité pour le grand public se fait toujours attendre.

Ce mode sombre rencontre encore pas mal de bugs et il semblerait bien qu’on doive attendre encore quelques mois avant d’en profiter. Si ce ne sera pas vraiment une révolution pour le navigateur, cette nouveauté pourrait bien plaire aux utilisateurs. Le mode sombre est actuellement très à la mode et débarque petit à petit sur tous les sites ou logiciels. Il y a peu, c’est Facebook qui a intégré cette fonctionnalité. Android 11 a également grandement amélioré cet aspect, le rendant beaucoup plus agréable à la navigation.