Reddit rachète Dubsmash pour concurrencer TikTok

Reddit a racheté Dubsmash en ayant TikTok dans son viseur. Officiellement, la plateforme souhaite se lancer dans la vidéo, le format le plus en vogue du web, en soutenant les créateurs. En réalité, il est probable qu’elle en ait après l’application la plus populaire de l’année.

Vous souvenez-vous de Dubsmash ? En 2014, cette application avait fait un carton en permettant de rejouer ses scènes de films préférées. Le principe est simple : on sélectionne un son, une réplique ou une musique pour ensuite se filmer en train de faire du playback. Si le concept vous semble familier, c’est normal : TikTok repose sur plus ou moins le même concept. Ce n’est donc pas par hasard si Reddit a annoncé son rachat de Dubsmash ce dimanche, selon elle pour aider les « créateurs et utilisateurs de vidéo qui sont sous-représentés dans les réseaux sociaux ».

Il s’avère toutefois que l’application est l’une des rares à pouvoir se vanter de faire de la concurrence à TikTok. Avec 350 millions de téléchargements et 6 milliards de vidéos créées, elle se rapproche du géant chinois et ses 50 millions d’utilisateurs actifs. De plus , Dubsmash a déjà récolté 20,2 millions de dollars lors d’une levée de fonds. Si l’on rajoute les 52 millions d’inscrits sur Reddit, les étoiles devraient en théorie s’aligner pour faire face à l’application la plus téléchargée de 2020, devant Facebook.

Reddit souhaite soutenir les créateurs de vidéos

Comme le souligne bien Reddit, « la vidéo est de plus en plus au cœur de la façon dont les gens veulent se connecter », mais aussi au cœur d’une rivalité entre plateformes. En effet, TikTok pourrait à son tour concurrencer Youtube en permettant de poster des vidéos 3 minutes. « Nous nous engageons à fournir les meilleurs outils possibles dont les utilisateurs ont besoin pour trouver, créer et interagir les uns avec les autres par le biais de la vidéo. Nous sommes également impatients de réunir nos équipes pour combiner l’expérience unique de créateur de Dubsmash avec le moteur de croissance de la communauté de Reddit ».

De son côté, Dubsmash a expliqué vouloir créer « une plateforme sûre et accueillante pour les communautés sous-représentée », ce à quoi Steve Huffman, PDG de Reddit, a répondu : « Reddit et Dubsmash partagent tous deux un respect profond pour la façon dont les communautés se rassemblent […] Il est clair que nos missions s’alignent étroitement et que nos plateformes axées sur les communautés peuvent coexister et se développer au fur et à mesure que nous apprenons les uns des autres ». Les services de Dubsmash devraient donc bientôt s’intégrer au site et à l’application Reddit. Selon l’accord, Dubsmash ne perdra pas sa plateforme et conservera sa propre marque.

