Google Téléphone peut désormais annoncer le nom ou le numéro de téléphone de l’appelant

Google Téléphone continue d'améliorer sa formule. La version bêta accueille une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique. En effet, l'application pourra prononcer à haute voix le nom de la personne qui vous appelle. Une fonction pratique pour les personnes mal ou non-voyantes.

Google Téléphone séduit de plus en plus d'utilisateurs chaque année. Certains constructeurs ont d'ailleurs choisi de faire confiance à l'application d'appel de la firme de Mountain View. C'est par exemple le cas du OnePlus Nord qui embarque Google Duo, Téléphone et Message par défaut.

Le géant du web améliore régulièrement la formule de Google Téléphone. Depuis le mois d'août 2020, la bêta de Google Téléphone est disponible sur n'importe quel smartphone sous Android. Ce qui n'était pas le cas auparavant. De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées en cours de route, comme la possibilité d'enregistrer les appels vocaux.

Or, en ce mercredi 30 septembre 2020, nos confrères du site Android Police confirment que la version bêta de Google Téléphone accueille une autre fonctionnalité inédite. En effet, l'application pourra désormais prononcer à “voix haute” le numéro ou le nom de la personne qui vous appelle. Une fonctionnalité plutôt pratique lorsqu'on ne peut pas jeter un coup d'œil à l'écran (en voiture par exemple) ou pour les personnes mal ou non-voyantes.

Google Phone app is testing a new caller ID announcement feature and an option to automatically delete old Call Screen transcripts and recordings after 30 days. pic.twitter.com/2PkBx4FvUM — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 29, 2020

Cette fonctionnalité, baptisée Caller ID Annoucement, est accompagnée d'une autre nouveauté, liée cette fois-ci à Google Call Screen. Pour rappel, cette fonction permet aux utilisateurs malentendants de profiter d'une transcription écrite d'une conversation téléphonique. Seulement, ces textes sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du smartphone.

Alors pour éviter de surcharger l'espace de stockage du smartphone avec des dizaines et des dizaines d'enregistrements, Google a intégré un système de suppression automatique des transcriptions après trente jours. Il n'y a donc plus besoin de constamment surveiller la mémoire de son smartphone. Il faut toutefois rappeler que la fonction Call Screen n'est pas encore disponible en France, et ce malgré un déploiement aux États-Unis depuis bientôt un an.

Comme dit précédemment, Caller ID Annoucement est uniquement disponible sur la version bêta de Google Téléphone. En outre, il faut préciser que seulement quelques utilisateurs pourront en bénéficier. Google veut analyser le comportement de ses serveurs après l'intégration de cette nouvelle fonctionnalité. Voilà pourquoi elle ne sera disponible qu'auprès de quelques utilisateurs sélectionnés aléatoirement. Bien entendu, on espère que l'ensemble de ces fonctionnalités seront accessibles rapidement à l'ensemble des utilisateurs.

Source : Android Police