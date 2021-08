Google suspend les ventes de Pixel 5 et Pixel 4a 5G avant le lancement des Pixel 6

Google a discrètement abandonné les appareils Pixel de la génération précédente. Avec les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui seront annoncés dans les semaines à venir, le fabricant fait le ménage et fait de la place pour de nouveaux appareils.

Google a confirmé que le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G ont été abandonnés, ils ne sont donc plus proposés à la vente aux États-Unis. Le Google Pixel 5a a été annoncé plus tôt cette semaine et remplacera les deux smartphones dans la gamme actuelle d'appareils de la société, du moins aux États-Unis et au Japon, puisque le Pixel 5a n’a pas été annoncé en France.

Le Google Pixel 5a 5G est moins cher et presque identique au Google Pixel 4a 5G en termes de caractéristiques et même de prix, il n’est donc pas étonnant de voir Google abandonner ses anciens modèles, d’autant plus que les Pixel 6 et 6 Pro arriveront dès cet automne. En France, les Pixel 4a 5G et Pixel 5 sont toujours disponibles sur la boutique de Google, mais cela pourrait ne pas durer longtemps.

Google va tout miser sur ses Pixel 6

Avec ses Pixel 6, Google compte bien revenir en force sur le segment des smartphones haut de gamme. En effet, le géant américain a déjà lâché les premières informations concernant son smartphone, et a au passage confirmé son nouveau design et l’arrivée d’une puce maison nommée Tensor.

La puce Tensor devrait délivrer des performances situées entre le SoC des Galaxy S21, l’Exynos 2100, et celui des futurs Galaxy S22. Contrairement à une puce de Qualcomm, ce chipset a été conçu pour optimiser le rendu des photos en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Le SoC offre aussi une meilleure sécurité aux téléphones.

On sait également que les Pixel 6 et 6 Pro utiliseront tous les deux un nouveau capteur photo de 50 mégapixels développé par Samsung. Il s’agira donc d’une importante mise à niveau par rapport à l’ancien IMX363 de Sony que Google utilisait depuis maintenant plusieurs années dans ses smartphones. Enfin, on s’attend à ce que le Pixel 6 propose une recharge rapide de 33 W, contre 18 W sur la génération actuelle. Néanmoins, Google en profitera malheureusement de l’arrivée de cette nouvelle série pour retirer le chargeur inclus dans les boîtes de ses téléphones, comme c’est déjà le cas chez Apple et Samsung.

