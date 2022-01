Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en janvier 2022

Une nouvelle année commence pour Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google. Comme chaque mois, Stadia offre de nouveaux jeux à ses abonnés Pro, et ils sont au nombre de 5 au mois de janvier 2022.

Après avoir bien terminé l’année avec cinq jeux offerts au mois de décembre 2021 dont notamment Destroy All Humans ou encore Wreckfest, Stadia offre de nouveau 5 jeux pour ce début d’année 2022 au mois de janvier. Depuis le 1er janvier 2022, les abonnés à Stadia Pro peuvent réclamer gratuitement Darksiders 3, Bloodstained : Ritual of the Night, Shantae : Risky's Revenge, Darkside Detective : A Fumble in the Dark, et DreamWorks Dragons : Dawn of the New Riders.

Darksiders 3 est le jeu le plus populaire du lot. Il s’agit d’un jeu d’aventure et d’action hack-n-slash où les joueurs incarnent FURY, qui a pour mission de traquer et anéantir les Sept Péchés Capitaux. Si tuer des démons et résoudre des énigmes est votre tasse de thé, vous devrez beaucoup aimer Darksiders 3.

Quels sont les autres jeux offerts au mois de décembre ?

En plus de Darksiders 3, on retrouve Bloodstained : Ritual of the Night. Il s’agit d’un jeu de rôle d’horreur gothique à défilement latéral qui se déroule dans l’Angleterre du XVIIe siècle. Vous incarnez un personnage nommé Miriam, une orpheline marquée par la malédiction d’un alchimiste qui cristallise son corps. Votre mission est simple : sauver l’humanité en tuant tous les démons dans un château.

Les abonnés Pro ont également droit à Shantae : Risky's Revenge, un jeu d’action/plateformes. Cette fois-ci, vous incarnez Shantae, une demi-génie dont le rôle est de défendre Sequin Land contre sa principale ennemie Risky Boots, une pirate qui veut mettre la main sur une vieille lampe magique surpuissante.

Avec Darkside Detective : À Fumble in the Dark, les joueurs Stadia Pro auront également droit à un jeu d’enquête en point’n click se déroulant dans la ville de Twin Lakes, la 34e ville la plus hantée d’Amérique. Les joueurs évolueront dans un décor en pixel art, et incarneront l’inspecteur Francis McQueen.

Enfin, DreamWorks Dragons : Dawn of the New Riders vous permettra de vous replonger dans l’univers de Dragons. Cette fois-ci, un nouveau dragon héroïque et son cavalier s’envolent dans le ciel et votre mission sera de les aider à combattre les affreux méchants qui ont détruit un sanctuaire de dragons créé par Harold, Krokmou, et ses dragonniers. Pour rappel, en plus de ces 4 nouveaux jeux gratuits du mois de novembre, Stadia permet désormais à tous ses utilisateurs de tester gratuitement des jeux pendant 30 minutes, qu’ils soient abonnés Pro ou non.

Source : Stadia