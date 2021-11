Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en décembre 2021

Comme chaque mois, Google a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux abonnés Stadia Pro. Ce sont cinq nouveaux jeux qui seront disponibles gratuitement sur le service de cloud gaming pour les abonnés au mois de décembre 2021.

Parmi les cinq jeux offerts au mois de décembre 2021, deux n’étaient jusqu’à présent pas disponibles sur le catalogue de Stadia. En effet, TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS et Wreckfest font leur arrivée sur la plateforme de cloud gaming de Google, et seront directement offerts aux abonnés Stadia Pro au mois de décembre.

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS est un jeu tiré de la célèbre licence, qui est plutôt destiné aux enfants. En effet, ce jeu de stratégie et d’action vous permet de réunir une escouade et de vous battre contre les Decepticons, que ce soit avec vos amis en local ou en ligne. De son côté, Wreckfest est un jeu de course et de démolition qui se veut à la fois pertinent dans sa gestion des dégâts et réaliste dans ses sensations tout en ajoutant un système d’amélioration des véhicules poussé.

Destroy All Humans fait son arrivée dans la liste des jeux offerts

À partir du 1er décembre, les abonnés Stadia Pro (9,99 euros par mois) pourront également réclamer le jeu Destroy All Humans, dans lequel vous incarnez un extraterrestre nommé Cryptosporidium, soldat de l'Empire Furon, qui a pour mission d’étudier l’espèce humaine. Pour cela, tous les moyens sont bons, vous pourrez contrôler, griller et désintégrer tout ce qui bouge.

Le quatrième jeu offert n’est autre que Falconeer Warrior Edition, un jeu de combats aériens dans lequel vous devrez effectuer des duels épiques à bord d’un oiseau de guerre majestueux. Le pack Warrior Edition ajoute le DLC « The Hunter » qui offre de l’équipement supplémentaire ainsi que le DLC « Edge of the World » qui contient 3 quêtes supplémentaires et des rencontres avec un nouveau boss.

Enfin, les abonnés à Stadia Pro pourront réclamer Foreclosed, un jeu d’aventure narratif où vous évoluerez dans un monde cyberpunk rempli d’action, de suspense et d’augmentations expérimentales. Pour rappel, les 5 jeux seront disponibles gratuitement pour les abonnés Stadia Pro à partir du 1er décembre 2021, mais vous pourrez également toujours réclamer les jeux offerts le mois dernier. En plus de ces 4 nouveaux jeux gratuits du mois de novembre, Stadia permet désormais à tous ses utilisateurs de tester gratuitement des jeux pendant 30 minutes, qu’ils soient abonnés Pro ou non.

Source : Stadia