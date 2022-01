Google Stadia Pro : voici la liste des jeux offerts en février 2022

Au mois de février, Google voit les choses en grand pour ses abonnés Pro. À partir du 1er février 2022, ce ne sont pas moins de 7 jeux qui seront offerts, portant ainsi le nombre de jeux totaux offerts actuellement à 50.

Après avoir offert cinq jeux au mois de janvier 2022 dont notamment Darksiders 3 ou encore Shantae : Risky's Revenge, les abonnés Stadia Pro pourront réclamer gratuitement 7 jeux à partir du 1er février 2022. Parmi les nouveaux jeux offerts, on retrouve :

Life Is Strange Remastered

Life Is Strange: Before The Storm Remastered

Cosmic Star Heroine

Nanotale – Typing Chronicles

Merek’s Market

One Hand Clapping

PHOGS!

L’arrivée de ces 7 nouveaux jeux pour les abonnés Pro à 9,99 euros par mois porte le nombre de titres actuellement jouables « gratuitement » à 50. On notera également qu’il ne vous reste plus que quelques jours pour réclamer Dirt 5 et MotoGP 20. Enfin, bonne nouvelle pour les propriétaires de téléviseurs Samsung, ceux-ci pourront bientôt télécharger l’application Stadia, comme l’a annoncé le fabricant dans un billet de blog.

Life is Strange débarque sur l’abonnement Stadia Pro

Les ajouts les plus notables pour les abonnés Stadia Pro sont sans doute les deux jeux Life is Strange et Life is Strange : Before the Storm. Tous deux bénéficient d'améliorations telles que des effets de lumière mis à jour et des animations faciales entièrement réalisées avec la technologie « motion capture ». Pour rappel, le jeu a été retardé sur Nintendo Switch, mais il sera bien lancé à la date annoncée (1er février) pour les autres plateformes, y compris Stadia

Pour ceux qui ne connaissent pas Life is Strange, il s’agit d’une franchise d'aventures narratives dans lequel des héros du quotidien apprennent à composer avec des pouvoirs surnaturels. Vous incarnerez notamment Max Caulfield, une étudiante en photographie, ainsi que Chloe Price, qui découvrent qu’elles peuvent remonter le temps. Les deux amies se retrouvent également dans Life is Strange : Before the Storm, qui se déroule 3 ans avant les événements du jeu original. On y découvre notamment comment est née la relation entre les deux adolescentes.

Source : Stadia