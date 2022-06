Google Stadia Pro : la liste des jeux offerts en juillet 2022 est disponible

Qui dit début de mois dit nouvelle fournée de jeux offerts sur les différents services. Comme Microsoft et Sony, Google vient à son tour de dévoiler la liste des titres offerts aux abonnés Stadia Pro en juillet 2022. On fait le point.

Comme vous le savez, chaque début de mois est synonyme de nouveaux jeux offerts aux abonnés des différents services gaming comme le PS Plus, le Xbox Live Gold ou encore Stadia Pro. Et justement, Google vient de dévoiler la liste des prochaines titres offerts aux abonnés Stadia Pro.

Pour rappel, cette formule facturée à 9,99 € par mois permet de jouer via le cloud Google en 4K, tout en disposant d'un son surround. Via l'offre gratuite, il faut se contenter d'une définition en 1080p. Pour débuter l'été comme il se doit, les utilisateurs de cette version Premium pourront profiter de six supplémentaires, à rajouter sans surcoût dans leur bibliothèque.

Liste des jeux Stadia Pro offerts en juillet 2022

En voici la liste complète :

Five Nights at Freddy's : Security Breach

Centipede Recharge

Those Who Remain

Worms W.M.D

Roguebook

Fast and Furious : Spy Racers Rise of SH1FT3R

Rentrons un peu plus dans le détail désormais. Le 1er titre est issu d'une saga bien connue des joueurs Five Nights at Freddy's. Le principe ? Vous incarnez un jeune garçon coincé dans le Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear. Grâce à l'aide du propriétaire, levez le voile sur les secrets de ce lieu terrifiant, et surtout survivez aux terribles créatures qui rôdent. Si vous craignez les jumps scare, il vaut mieux s'abstenir.

Centipede : Recharge fera plaisir aux amateurs d'expérience rétro. Il suffira de tuer un maximum d'insectes et de chasser les records, sur une musique signée Megan McDuffee. Libre à vous de jouer en coopération locale si vous souhaitez l'aide d'un ami.

Those Who Remain est un thriller psychologique qui se déroule à Dormont, une petite ville des Etats-Unis. Cette petite bourgade est maudite depuis des années, et la majeure partie de la population est piégée dans l'obscurité, tandis que des créatures effrayantes hantent les lieux. Dans la peau d'Edward Turner, vous devrez survivre à cette expérience traumatisante. Un conseil, restez dans la lumière.

On retrouvera ensuite pêle-mêle Worms W.M.D, l'un des derniers opus de la célèbre licence des vers tueurs. RogueBook se présente quant à lui comme un deck builder (un jeu de cartes) avec des composantes rogue-lite. Quant à Fast & Furious : Spy Racers L'ascension de SH1FT3R, incarnez Dominic Torreto dans ce jeu de course inspirée des blockbusters américains éponymes.