Google se moque d’iOS 26, qui ne fait que copier de vieilles fonctionnalités d’Android

Apple n'est épargné par personne. Déjà taclé par Samsung et Microsoft pour les nouveautés logicielles récemment annoncées, c'est au tour de Google d'en rajouter une couche.

“On dirait qu'on est déjà passé par là…”. Dans une nouvelle publicité, Google ne se prive pas de se moquer gentiment d'Apple, qui a annoncé en grande pompe à la WWDC qu'iOS 26 allait se doter de trois fonctionnalités… déjà disponibles depuis un certain temps sur Android et ses smartphones Pixel.

La vidéo met en scène une discussion entre un iPhone et un Pixel. Le smartphone d'Apple est surpris que les gens pensent que ses nouvelles fonctions sont copiées de celles d'Android, et évoque des “coïncidences”. “J'ai annoncé la traduction en direct des messages texte”, explique l'iPhone, ce à quoi le Pixel lui répond “qu'il s'avère qu'il l'avait déjà il y a quatre ans”.

Après Samsung et Microsoft, Google se moque d'Apple

Les deux appareils évoquent l'assistance à la mise en attente (Hold Assist), qui permet d'être notifié quand vous êtes mis en attente, au lieu de rester attentif à espérer qu'un conseiller s'occupe de vous. Le système détecte la musique d'attente typique qui est jouée dans ces cas-là et se met en route automatiquement. Le Pixel rappelle à l'iPhone qu'il en est capable depuis cinq ans.

Enfin, le filtrage des appels (Call Screening) est mentionné. Un interlocuteur qui n'est dans votre répertoire de contacts doit préciser son identité et l'objectif de son appel, des informations ensuite renseignées à l'écran. L'utilisateur peut alors choisir de décrocher ou non en toute connaissance de cause. Une option bien pratique pour lutter contre le démarchage, présente sur les Pixel depuis sept ans.

La vidéo s'achève avec l'iPhone demandant, “juste par curiosité”, quels sont les projets pour le Pixel 10, sous-entendant qu'Apple va continuer de copier Google. Précisons tout de même que ces fonctionnalités sont souvent disponibles aux États-Unis dans un premier temps chez Google. On ne sait pas encore si Apple les proposera en France dès le lancement.

Google n'est en tout pas le seul à tacler Apple. Microsoft a comparé macOS 26 à Windows Vista pour les effets de verre de la nouvelle interface, tandis que Samsung a relevé que les fonctions d'IA d'iOS 26 n'étaient pas vraiment novatrices.