Google s’attaque à TikTok en investissant 100 millions de dollars dans les avatars

En confirmant le rachat d’Alter, une startup spécialisée dans la création d’avatars 3D avec l’aide de l’intelligence artificielle, Google affirme un peu plus son intention d’être un acteur de poids dans le Métavers et les réseaux sociaux.

Google a confirmé avoir racheté Alter, une société spécialisée dans la création d’avatars 3D avec l’aide de l’intelligence artificielle pour la modique somme de 100 millions $. La firme de Mountain View emboite donc le pas à Facebook, Meta et autres WhatsApp, qui elles-aussi développent ce type de personnages. L’opération de rachat fut assez discrète, puisqu’elle a été finalisée il y a plus de deux mois. L’ampleur de la somme mise sur la table confirme que le géant de la recherche compte frapper fort et damer le pion à Tiktok Avatars.

Alter était un système open source permettant de créer des avatars 3D en temps réel. La société se destinait à être un acteur du Métavers et utilisait une technologie de motion capture pour rendre les avatars réalistes. Non seulement leur SDK permettait de créer des personnages dans le contexte de la réalité virtuelle, mais de plus, il était possible d’utiliser cette technologie dans des jeux, applications et autres sites Web. En mettant la main sur ces technologies, Alphabet affirme son intention d'être un acteur de poids dans un Métavers où tout reste encore à créer.

Avec ce rachat, Google investit lourdement dans le Métavers et concurrence directement Tiktok

En étudiant le profil Linkedin de Jon Slimak, le directeur de l'exploitation d'Alter, on découvre qu’il commence à un nouveau poste (indéterminé) chez Google, dans la division Avatars. Google semble donc augmenter ses investissements en matière d’IA. On sait que la compagnie utilise l’apprentissage automatique dans les processeurs Tensor de ses Pixel 7 Pro pour appliquer des traitements aux photos ou encore pour traduire la parole. Elle utilise énormément les réseaux neuronaux pour aider les internautes à filtrer les résultats de recherche.

Si l’on sait que Google souhaite vendre plus d’appareils de sa gamme Pixel pour pérenniser l’écosystème Android, on n’est pas absolument certains de comprendre la stratégie de la compagnie en matière de réseaux sociaux et d’avatars. Il se murmure que le rachat d’Alter permettrait de concurrencer Tiktok. Les avatars à la sauce Google seraient intégrés dans YouTube Shorts qui, contre toute attente, remportent un certain succès auprès des jeunes. La compagnie avance doucement ses pions, et ce rachat n'est donc que la première étape d'une stratégie bien rôdée.