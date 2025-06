Ce changement dans Gemini Live va plaire à ceux qui aiment rester discrets

Google continue d’améliorer son assistant Gemini avec une nouveauté qui change la donne. Une fonction attendue fait enfin son apparition pour faciliter les échanges, même sans son. Une solution discrète pensée pour les situations du quotidien.

Gemini Live est une fonction de l’assistant vocal de Google, qui permet de discuter à l’oral avec l’intelligence artificielle en temps réel. Accessible sur smartphone, elle affiche une interface plein écran pour échanger directement avec Gemini, sans passer par le clavier. Mais parler à son téléphone n’est pas toujours pratique. En réunion, dans les transports ou en public, il peut être difficile, voire gênant, d’écouter les réponses à voix haute. Les utilisateurs cherchent donc des moyens plus discrets pour interagir avec l’IA, sans activer le son.

C’est dans ce contexte que Google déploie une nouveauté pour son service Gemini Live : l’arrivée des sous-titres en direct. Désormais, il est possible de lire les réponses de l’assistant en temps réel, directement à l’écran. Une solution pensée pour les environnements bruyants ou les moments où le son doit rester coupé.

Google ajoute les sous-titres en temps réel à Gemini Live

La fonction apparaît sous la forme d’un nouveau bouton en haut à droite de l’interface plein écran de Gemini Live. En appuyant dessus, un bandeau translucide s’affiche au centre de l’écran, affichant les réponses au fur et à mesure. Si le volume du téléphone est trop bas ou coupé, Gemini Live suggère automatiquement d’activer les sous-titres. Cela permet de démarrer une conversation sans avoir à monter le son, ce qui n’était pas possible auparavant.

Google a également intégré plusieurs options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent modifier le style et la taille des sous-titres dans les paramètres de Gemini, via la section “Préférences de sous-titrage”. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible sur tous les appareils, mais elle commence à apparaître dans la version 16.21.57 de l’application Google sur Android. Ce nouveau mode de réponse silencieuse s’ajoute aux autres évolutions récentes de l’IA, comme le partage d’écran et l’accès à la caméra, déjà en cours de déploiement. Un pas de plus pour faire de Gemini Live un assistant plus flexible et utilisable dans toutes les situations.