Cette IA rivalise avec ChatGPT et vous permet de discuter avec les célébrités de votre choix

ChatGPT est l'Intelligence artificielle qui fait parler d'elle en ce moment. Character AI, pour sa part, parle avec vous. Avec le ton et la “personnalité” de la personne de votre choix.

Le chatbot ChatGPT fait actuellement sensation, mais OpenAI n’est pas la seule compagnie à mettre une Intelligence artificielle à la disposition du public. Tous les géants de la Silicon Valley s’intéressent à cette technologie en plein boom. Microsoft prévoit ainsi d’intégrer ChatGPT à sa suite bureautique. D’anciens ingénieurs de Google ont conçu Character AI, un modèle de langage neural qui permet d’échanger avec une Intelligence artificielle à travers une interface Web.

En plus de pouvoir générer des réponses vraisemblablement humaines, Character AI participe activement à une conversation. Mieux encore, cette IA est capable d’incarner des personnalités célèbres, réelles ou fictives. Souhaitez-vous débattre avec Socrate, Einstein, Daenerys Targaryen ou même Tony Stark ? C’est possible avec cette IA basée sur LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), une technologie développée par Google. Cette dernière avait fait des vagues en juin 2022 lorsqu’un de ses concepteurs avait affirmé que leur IA était dotée d’émotions.

Character AI permet de discuter avec des personnes réelles ou fictives

Noam Shazeer et Daniel de Freitas, les fondateurs de Character AI, ne vont pas jusqu’à affirmer que leur IA est dotée de conscience. Leur invention a pour ambition de divertir, et non d’informer. Dans un entretien accordé au New York Times, ils déclarent : « ces systèmes ne sont pas conçus pour dire la vérité. Ils sont conçus pour entretenir une conversation plausible […] Aujourd’hui, Character.AI est utile pour l’amusement, pour le soutien émotionnel, pour générer des idées, pour toutes sortes de projets créatifs ».

Une rapide conversation avec le chatbot confirme les dires des concepteurs. Votre interlocuteur n’est pas humain, et son discours n’est pas toujours cohérent. Rien ne vous oblige cependant à deviser avec une célébrité. La plateforme donne la possibilité de créer votre propre personnage de toutes pièces. L’application est de plus en plus souvent utilisée par les studios de développement de jeux vidéo ou même pour générer des aventures textuelles. Le site regorge d’ailleurs d’exemples de ce type.

Source : Character AI