Google va à son tour licencier 12 000 employés dans le monde

Alphabet, la société mère de Google, a déclaré qu'elle allait supprimer environ 12 000 emplois au sein de ses effectifs mondiaux, ce qui concerne environ 6 % des employés de l'entreprise.

En octobre 2022, Alphabet avait publié des chiffres inférieurs aux attentes pour son troisième trimestre financier, où elle a été en deçà des attentes en matière de revenus et de bénéfices. Un mois plus tard, le média The Information a prédit que Google pourrait être prêt à supprimer au moins 10 000 emplois, dont notamment les travailleurs les moins performants.

Dans un nouveau courriel, le PDG Sundar Pichai a finalement confirmé la mauvaise nouvelle. Le patron de Google rappelle tout d’abord aux employés que l’entreprise avait procédé à des embauches massives au cours des deux dernières années pour faire face à la croissance spectaculaire qu'elle avait connue. L’effectif aurait augmenté de près de 24 % d’une année à l’autre. Cependant, Google fait désormais face à une réalité économique très différente, qui l’oblige à se séparer d’une partie de sa masse salariale, environ 12 000 personnes, soit 6 % de ses effectifs. Avant-hier, c’était Microsoft qui avait également annoncé un plan de restructuration similaire.

Google va licencier en masse

Les coupes affecteront les employés d'Alphabet, la société mère de Google, et sont le résultat d'un « examen rigoureux » visant à s'assurer que les effectifs de l'entreprise sont en phase avec ses plus grandes priorités. L'une de ces priorités est l'IA, selon le courriel de Pichai. Une partie des licenciements doit également concerner de nombreux membres de l’équipe de Stadia, le service de cloud gaming de Google qui a fermé ses portes hier matin.

Les employés touchés par les licenciements aux États-Unis ont déjà reçu un avis dans leur courrier électronique. Les employés internationaux devront peut-être attendre plus longtemps pour savoir s'ils ont été touchés en raison des lois locales.

La bonne nouvelle, c’est que Pichai a déclaré que les employés seraient payés pendant toute la période de notification de 60 jours minimum. Alphabet offrira également des indemnités de départ à partir de 16 semaines de salaire, plus deux semaines pour chaque année supplémentaire passée chez Google. Elle paiera également les primes de 2022 et les congés annuels restants, tout en offrant six mois de soins de santé, des services de placement et une “aide à l'immigration pour les personnes concernées“. Sans visa de travail, de nombreux anciens employés seront contraints de rentrer dans leurs pays, à moins de retrouver rapidement un emploi.