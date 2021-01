Google Podcasts : l’écran de lecture s’habille d’un nouveau design plus ergonomique

L'application de podcast de Google voit son interface quelque peu modifiée pour se concentrer sur l'essentiel : l'ergonomie. Plus de place est laissée aux boutons de contrôle, avec certaines commandes qui ont été retirées de l'écran de lecture. La mise à jour est déjà disponible pour les utilisateurs de la version bêta.

Ce n'est plus un secret pour personne : les podcasts ont un succès fou. De nombreuses applications permettent désormais d'écouter la “radio du 21e siècle” et c'est donc sans surprise que Google y va de sa proposition. Disponible en version bêta depuis l'année dernière, Google Podcasts a attiré pas moins de 50 millions d'utilisateurs.

Une mise à jour de son interface a récemment été déployée, avec pour objectif d'améliorer l'ergonomie de l'écran de lecture. Plus simple et plus aéré, ce nouveau design voit disparaître quelques-uns des boutons de contrôles pour donner la priorité à l'essentiel. Pas de refonte complète donc, mais des changements mineurs qui rendent la navigation dans l'application plus agréable.

Un nouvel écran de lecture plus aéré

La mise à jour déplace la barre de lecture directement sous le titre du podcast et le nom de son auteur. L'accès aux boutons de contrôle est ainsi plus intuitif et son utilisation plus précise, celle-ci étant sensiblement plus large que dans la version précédente. Le bouton de lecture se trouve en dessous, accompagné des désormais traditionnels boutons de retour en arrière et d'avance rapide.

Le bouton de file d'attente est désormais à côté des boutons de contrôle. Si le design en perd de sa symétrie, ce changement libère de l'espace sur la partie inférieure de l'interface, qui était truffée d'options. Le bouton de vitesse de lecture occupe la place de gauche, le bouton “Diffusion” le centre et le menu principal la droite.

Ce dernier donne accès à aux options “Partager” et “Marquer comme lu”. Autrefois dans la barre des tâches, le bouton de programmation d'arrêt a été déplacé dans ce menu, et n'offre désormais que des durées programmées : 5, 10, 15, 30, 35 minutes, 1 heure et “Fin de l'épisode”. Ce nouveau design est disponible dès aujourd'hui dans la version 11.42 de Google Podcast.

Source : 9to5Google