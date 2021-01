Google Téléphone : il sera possible d’enregistrer automatiquement les appels de numéros inconnus

L'enregistrement des appels avec Google Téléphone pourrait bientôt se faire automatiquement pour les numéros ne se trouvant pas dans les contacts. De nouvelles lignes de code ont été découvertes au sein de l'application et indiquent que Google s'apprête à déployer cette fonctionnalité. Un écran de prévention s'affichera pour informer les deux parties de l'enregistrement.

Disponible depuis août 2020 sur les smartphones Android, l'application Téléphone de Google continue de s'améliorer et de gagner en fonctionnalités. En début d'année dernière, la firme de Mountain View a annoncé la possibilité d'enregistrer les appels vocaux. Au départ seulement déployée sur les Pixel, les appareils Nokia et Xiaomi ont à leur tour adopté la fonctionnalité. Google ne compte pas s'arrêter là et souhaite rendre l'enregistrement automatique en cas d'appel venant d'un numéro n'étant pas enregistré dans les contacts.

C'est en effet ce qu'indiquent certaines lignes de codes dénichées au sein de la dernière version de l'application. Lors de l'appel, les utilisateurs verront apparaître un message leur demandant s'ils souhaitent activer l'enregistrement automatique des appels inconnus au répertoire. Deux options seront disponibles : “Toujours enregistrer” et “Fermer”. Une fois les paramètres enregistrés, il sera possible d'activer et de désactiver la fonctionnalité à volonté.

À lire également : OnePlus Nord – le smartphone est équipé de Google Duo, Téléphone et Messages par défaut

Google Téléphone prévient avant d'enregistrer les appels

On retrouve également dans les lignes de codes concernées un message de prévention à propos des implications de l'enregistrement de conversations. “Vous et l'autre participant de l'appel pouvez vous trouver dans une zone nécessitant le consentement de chacun à être enregistrés. Chaque participant sera notifié à l'avance que l'appel sera enregistré. Il vous revient de respecter les lois en vigueur vis-à-vis de l'enregistrement d'appels. Les enregistrements seront uniquement stockés sur votre téléphone”.

Après la fonctionnalité qui annonce le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant à haute voix, Google continue donc d'améliorer son application de plus en plus populaire. La firme n'a toutefois communiqué aucune information sur la future fonctionnalité pour le moment. Il est également important de préciser que ces lignes de code n'indiquent pas nécessairement que cette dernière sera disponible lors de la prochaine mise à jour de Téléphone, et qu'elle peut ainsi arriver dans des versions encore ultérieures.

Source : XDA Developers